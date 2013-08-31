ŞAM



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Doğu Guta'daki kimyasal katliamın sorumlusu olduğunu ileri sürdüğü Tuğgeneral Muhammed Aslan'ın öldürüldüğünü duyurdu.



ÖSO'dan yapılan yazılı açıklamada, ÖSO askerlerinin, Suriye rejimine bağlı Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı'nda askeri kimyasallardan sorumlu müdür Tuğgeneral Aslan'ı öldürdüğü belirtildi.



Suriye rejimi tarafından geçen hafta kimyasal silahla düzenlenen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, uluslararası kamuoyunda büyük infiale yol açan saldırının ardından Suriye'ye yönelik askeri müdahale tartışmaları gündeme gelmişti.



Suriye rejiminde orduya bağlı seçkin bir güç durumundaki Cumhuriyet Muhafızları, son iki yılda çok sayıda bölgede muhaliflere karşı, bazısında kimyasal silahların da kullanıldığı birçok katliamı gerçekleştirmekle suçlanıyor.





AA