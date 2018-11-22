ÖSO'dan Suriye'deki çetelere operasyon

ÇOBANBEY/ANKARA

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Çobanbey beldesinde 40 çete üyesi ve silahlarını ele geçirdi.

ÖSO, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de çetelere düzenlediği operasyonda 40 kişiyi ele geçirdi.

Ebu Cevad Garbi ve Ebu Saddam çetesi mensuplarıyla silahlarına da el koyan ÖSO, çetelerin merkez olarak kullandıkları alanları kontrol altına aldı.

ÖSO, önceki günlerde Afrin, Bab ve Cerablus'ta da halkın huzurunu bozan suç örgütlerine karşı operasyon yapmıştı.