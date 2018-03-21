Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117344
ALTIN
166.430
DOLAR
3.9303
STERLİN
5.5072
EURO
4.8244
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

ÖSO'nun Afrin merkezinin yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 12:30
0 Okunma
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrinbölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerini sürdürüyor.

Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor.

ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

ÖSO savaşçılarının çalışmalarına Afrin halkı da tam destek veriyor.

Mestura köyünde arama-tarama çalışmaları yapan ÖSO'nun sivillerle kaynaşması görüntülere yansıdı.

ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi.

Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele geçirdik." dedi.

Mestura köyü sakinlerinden Um Hasan, PYD/PKK 'nın kendilerini bodruma kapattığına dikkati çekerek, "10 gün bir yere çıkamadık. Çocuk bezi, süt, su ve yemek yok. Hepimiz hastalandık." ifadelerini kullandı.

Bir diğer köy sakini Cemile Abdurrahman da 10 gündür evde olduklarını, açlıktan ve pislikten perişan halde olduklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKÖSOPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarkozy geceyi evinde geçirdi
Sarkozy geceyi evinde geçirdi
Afrin'deki tüneller görüntülendi
Afrin'deki tüneller görüntülendi
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
Afrin'de yerel meclis kurulacak
Afrin'de yerel meclis kurulacak
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı
AİHM Alpay ve Altan'ın başvurularını karara bağladı
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
Teröristler Afrin'i yakıp yıkarak kaçtı
'Türk askerini görünce kurban kestik'
'Türk askerini görünce kurban kestik'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ