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Osmanlı'yı örnek alın

Avrupa Yahudi Parlamentosu'nun dışişleri komisyonu eşbaşkanlığına seçilen Kamhi, Avrupa'ya "Osmanlı'yı örnek alın" tavsiyesinde bulundu.

Osmanlı'yı örnek alın

Avrupa Yahudi Parlamentosu'nun dışişleri komisyonu eşbaşkanlığına seçilen Kamhi, Avrupa'ya "Osmanlı'yı örnek alın" tavsiyesinde bulundu.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:09
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Osmanlı'yı örnek alın
BRÜKSEL - Avrupa Yahudi Birliği'nin öncülüğünde bir sivil inisiyatif olarak 47 ülkeden seçilen 120 milletvekiliyle faaliyete geçen Avrupa Yahudi Parlamentosu'nda görev dağılımı yapıldı.

Merkezi Brüksel'da bulunan parlamentoya Türkiye'den seçilen iki üyeden Cefi Kamhi, Dışişleri Komisyonu Eşbaşkanı seçilirken, Vital Denis Ojalvo Öner, kültürler arası diyalog komisyonu üyeliğine getirildi.
Yahudi düşmanlığıyla mücadeleyi hedefleyen parlamentodaki komisyon başkanlıkları seçimlerinin ardından AA muhabirinin sorularını cevaplandıran Cefi Kamhi, Avrupa'da yükselen ırkçılık tehdidine dikkati çekerek, Osmanlı tecrübesinden faydalanılmasını istedi.
İngiliz Gordon Hausmann ile Yahudi Parlamentosu dışişleri komisyonu eşbaşkanlığını yürütecek olan Kamhi, "Avrupa'da ırkçılık farklı olan herkes için sorun. İnsanlar kendi kültürlerini tehlikede hissederek, farklı gördüklerine tepki gösteriyorlar. Çok renkli yaşamaya, bizim Osmanlı misali gibi bir yaşam kültürüne sahip değiller. Osmanlı'da değişik milletler, dinler vardı, hepsi bir arada, bir bayrağın altında belli sınırlar içinde ülkelerine birlikte hizmet etme ruhuna sahiptiler. Burada maalesef tam tersi oluyor" dedi.
Cefi Kamhi, Türkiye'yle Avrupa'yı birlikte yaşama kültürü açısından değerlendirirken, "Bizde birleştirici kültür var, onlarda ayrıştırıcı, katmanlara sokan bir kültür var. Bizim onlara öğreteceğimiz çok şey var" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin AB üyeliğinin "Avrupa'nın kurtuluşu" olacağını belirten Kamhi, "Aslında Avrupa ortak kültürü bir sentez içinde doğru kullanılsaydı bizim de artılarımızla birlikte çok güzel bir elmas olurdu, ama bu elması ufacık ufacık kırpıntı taşlara çeviriyorlar" eleştirisinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:12
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı
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