ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Şam'daki iki intihar saldırısının arkasında terör örgütü El Kaide'nin olup olmadığına yönelik şu an bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Panetta, Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki durumun büyük endişeye sebep olduğunu belirten Panetta, ''Bu ateşkes işliyor gibi görünmüyor'' dedi. Panetta, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e iktidardan ayrılma çağırısı yapmaya devam ettiklerini hatırlatarak, Suriye'de bir değişim olması gerektiğini kaydetti.

Panetta, Şam'daki iki intihar saldırısının arkasında terör örgütü El Kaide'nin olup olmadığına yönelik bir soru üzerine de, El Kaide'nin olaya karışıp karışmadığına yönelik bilgilerinin bulunmadığını dile getirdi.

Esed'in iktidardan ayrılması ve Suriye'nin Suriye halkına geri verilmesini sağlamak için gerekli siyasi reformların uygulanması yönünde atabilecekleri tüm zorunlu adımların atıldığından emin olmak için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını söyleyen Panetta, ''Bu kolay değil, bu konuda kolay bir rota yok. Ama yapabileceğimiz en önemli şey, doğru olanı yapması için, diplomatik, ekonomik veya tüm diğer yollarla olsun Suriye üzerine baskı kurmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam etmek'' dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dempsey de Suriye'deki durum hakkında konuşurken, iki hafta önce Ürdün'de olduğunu ve bugün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştüğünü hatırlatarak, ''Konuyla ilgili nerede olduğumuz ve nereye doğru gidebileceğimize dair ortak anlayış elde etmeye çalışıyoruz'' dedi.

Dempsey, Suriye hakkında Orgeneral Özel ile görüşmesine yönelik soru üzerine, ''Bölgedeki her ülkenin farklı kaygıları ve farklı çıkarları bulunuyor. Mesela, Ürdün mültecilerin artması olasılığından çok endişe duyuyor. Gördüğünüz gibi, her ülkenin kaygılarının bizimkilerle aynı olması şart olmayabiliyor, ama durumun karmaşıklığını anlamak önemli'' diye konuştu.