Ortadoğu'ya barışı kadınlar getirecek

İSTANBUL –

, "Arap Baharı" olarak adlandırılan gelişmeleri "sorunlarla kaynayan ülkelerde halkın patlaması sonucu oluşan dalga" şeklinde niteledi.



Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi (TASAM) tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Türk-Asya Kongresi'ne konuşmacı olarak katılan Suudi Arabistan Prensesi Basmah Bint Suud Bin Abdulaziz, Ortadoğu'daki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Dünyanın Portekiz, İspanya gibi farklı birçok ülkesinde farklı isimlerle halk hareketlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Prenses Basmah, "İşsizlik, ekonomik sıkıntılar aslında halkların ortak problemi. Bu bir bahar değil yaz, çünkü bu sorunlarla kaynayan ülkelerde halkın patlaması sonucu oluşan bir dalga" dedi."Devrim değil reform yanlısı olduğunu" belirten Prenses Basmah, "Devrim kana, reform ise barışçıl değişime dayanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların barışa daha eğilimli olduklarını savunan Basmah, "Kadınlar bu ortamda, kesinlikle haklarını alamadı. Olaylar yatıştığında ve güvenli bir ortam sağlandığında kadınların karar verme mekanizmalarında yer alacağını ve hak ettikleri konumu elde edeceklerini umuyorum. Devrimin yaşandığı yerlerde İslami eğilimli parti ve grupların çoğunlukta olduğunu biliyoruz. İslam ve Kur'an'da kadına verilen değer de ortada. İslam ve Kur'an kadına saygılı ve kadınının görüşüne önem veriyor. İslami grup ve partilerin bu açık delili göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Kadının siyasi hayata katılımı desteklenmeli. Çünkü Ortadoğu'ya barışı getirecek olan kadınlardır" dedi.

Suriye'de ise hem hükümetin hem de muhalefetin silaha sarıldığını ifade eden Suudi Arabistan Prensesi, "Suriye'de daha dikkatli hareket etmeye ihtiyaç var. Hükümet, muhalifler ve diğer oyuncular şiddete başvuruyor. Sorun barışçıl yöntemlerle çözülmeye çalışılmalı. Türkiye, Suriye konusunda önemli bir rol üstlendi. Hatta Suriye'ye durumu düzeltmesi için şans verilmişti. Ancak şiddet durmadı" şeklinde konuştu.