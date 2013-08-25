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Ortadoğu'da "corona virüsü" yayılıyor

Suudi Arabistan'da corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 41'ye yükseldi.

Ortadoğu'da "corona virüsü" yayılıyor

Suudi Arabistan'da corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 41'ye yükseldi.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:42
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Ortadoğu'da
 RİYAD

Suudi Arabistan'da, Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS) hastalığının türevi olduğu saptanan corona virüsü MERS nedeniyle ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi. 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüse yakalanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 41'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 2 kişide virüs tespit edildiği ve hastalığa yakalananların sayısının da 82'ye yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da corona virüsü vakalarına, ülkenin doğusundaki Ahsa bölgesi başta olmak üzere, Bise, Riyad, Kasım ve Taif'te rastlanıyor.

2003 yılında daha çok Asya kıtasında görülen kısa süreli SARS salgınında, 800'den fazla kişi ölmüştü.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi bulunmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:43
Anahtar Kelimeler:
SarsMers
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