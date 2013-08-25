Ortadoğu'da

RİYAD

Suudi Arabistan'da, Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS) hastalığının türevi olduğu saptanan corona virüsü MERS nedeniyle ölenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüse yakalanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 41'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 2 kişide virüs tespit edildiği ve hastalığa yakalananların sayısının da 82'ye yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da corona virüsü vakalarına, ülkenin doğusundaki Ahsa bölgesi başta olmak üzere, Bise, Riyad, Kasım ve Taif'te rastlanıyor.

2003 yılında daha çok Asya kıtasında görülen kısa süreli SARS salgınında, 800'den fazla kişi ölmüştü.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi bulunmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.