"Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Ortadoğu'da barışın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetini bırakması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Cubeyr, Filistin davasının ülkesi ve İslam dünyası için önemini vurgulayarak, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının bir hak olduğuna dikkati çekti.

İsrail-Filistin gerilimine işaret eden Cubeyr, bölgede çözüme ulaşmak için iyi niyetli çabaların artırılması çağrısını yineledi.

Cubeyr, yaklaşık 4 yıldır Husilerle çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma da değindi.

Ülkesinin Yemen ekonomisini desteklemek için 2 milyar dolar mali yardımda bulunduğunu aktaran Cubeyr, 4 yılda Yemen'e yapılan insani yardım bedelinin ise 13 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Cubeyr, bugüne kadar "İran'a bağlı terörist Husi militanların" Suudi Arabistan'a fırlattığı 199 füzenin engellendiği bilgisini vererek, İran'ı "terörist eylemleri ve saldırgan tutumunu sürdürmekle" suçladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetinden caydırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.