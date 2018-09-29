Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi
Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan...
Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi
Ahırda 111 kilogram esrar ele...
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları jandarma yakaladı
Yurt dışından kaçak getirilen kuşları...
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor

"Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetinden caydırılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetinden caydırılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:18
0 Okunma
"Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Ortadoğu'da barışın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetini bırakması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Cubeyr, Filistin davasının ülkesi ve İslam dünyası için önemini vurgulayarak, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının bir hak olduğuna dikkati çekti.

İsrail-Filistin gerilimine işaret eden Cubeyr, bölgede çözüme ulaşmak için iyi niyetli çabaların artırılması çağrısını yineledi.

Cubeyr, yaklaşık 4 yıldır Husilerle çatışmaların sürdüğü Yemen'deki duruma da değindi.

Ülkesinin Yemen ekonomisini desteklemek için 2 milyar dolar mali yardımda bulunduğunu aktaran Cubeyr, 4 yılda Yemen'e yapılan insani yardım bedelinin ise 13 milyar doları geçtiğini ifade etti.

Cubeyr, bugüne kadar "İran'a bağlı terörist Husi militanların" Suudi Arabistan'a fırlattığı 199 füzenin engellendiği bilgisini vererek, İran'ı "terörist eylemleri ve saldırgan tutumunu sürdürmekle" suçladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetinden caydırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Husi MilitanlarSuudi ArabistanSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-CubeyrİranFilistin Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile çalışma kahvaltısında görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile çalışma kahvaltısında görüştü
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
AB'de 8 ölümden 1'i kalp krizinden
İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası
İsveç'te İslam'a hakarete hapis cezası
Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti
Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
IKBY milletvekili seçimleri yarın
IKBY milletvekili seçimleri yarın
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 384'e yükseldi
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 384'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ