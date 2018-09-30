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Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Polonya'da bir araya geldiği bildirildi.

Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Polonya'da bir araya geldiği bildirildi.

30 Eylül 2018 Pazar 16:56
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Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Polonya'da bir araya geldiği bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Orgeneral Dunford ile Orgeneral Güler arasındaki görüşmenin 29 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Orgeneral Dunford, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başına atanması sebebiyle Orgeneral Güler'i tebrik etti ve önceki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kurulan pozitif ilişkiler ekseninde (ilişkilere) devam etme arzusunu dile getirdi. Görüşmede iki lider Münbiç'teki istikrar ve güvenlik konularını ele aldı, aynı zamanda ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkileri güçlendirmenin yollarını da konuştular." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Yaşar GülerJoseph Dunford
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