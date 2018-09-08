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"Organizasyon çok başarılı geçti"

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, ev sahipliğini yaptıkları 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın "çok başarılı geçtiğini” söyledi.

"Organizasyon çok başarılı geçti"

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, ev sahipliğini yaptıkları 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın "çok başarılı geçtiğini” söyledi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:18
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"Organizasyon çok başarılı geçti"

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde ülkenin kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) da medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın son gününde değerlendirme amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Organizasyon Komitesi üyelerinden oluşan hükümet yetkililerin de katıldığı toplantıda konuşan Boronov, Issık Göl Bölgesi’nde 2-8 Eylül'de yapılan oyunların organizasyonunda emeği geçen Kırgızistan halkına, tüm kurum ve kuruluşlarına, sporculara, misafirlere, spor ve kültür heyetlere, basın mensuplarına, seyircilere, iş çevrelere ve gönüllülere teşekkür etti.

Boronov, "Birlikte Güç, Ruhta Güç" sloganıyla bu yıl üçüncüsünü yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın üst düzeyde gerçekleştiğini, ayrıca toplumun birlik ve beraberliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Oyunların "göçmen kökü olan halklarda tarihi bir anı bıraktığına" işaret eden Boronov, oyunlara katılanların yüzyıllarca yıl önce göçebe kültürünü paylaşan halkların atmosferini canlandırdıklarını kaydetti.

Boronov, oyunların organizasyonuna devlet bütçesinden 4 milyon 390 bin ABD doları ayırdıklarını, 480 sponsordan 2 milyon 400 bin dolar destek sağlandığını, spor ve kültürel etkinliklerdeki ödüllere de toplam 507 bin dolar aktardıklarını belirtti.

Boronov, oyunların organizasyon işlerinde 40 ülkeden 500 gönüllünün görev yaptığını aktardı.

3. Dünya Göçebe Oyunları'na yaklaşık 2 bin sporcu ve hakemin katıldığı, müsabakaları ve etkinlikleri 56 ülkeden bin 200 basın mensubunun takip ettiği, 6 bin polisin görev yaptığı ve yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin oyunları izlediği bildirildi.

Dünya Göçebe Oyunları 2020'de Türkiye'de

Öte yandan Başbakan Birinci Yardımcısı Boronov, Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün 2020 yılında Türkiye'de yapılması konusunda anlaştıklarını söyledi.

"Çolpon-Ata şehrinde bu akşam düzenlenecek olan oyunların kapanış töreninde oyunları yapma hakkını Türkiye'ye teslim edeceğiz" diyen Boronov, törende Türkiye'nin temsilcisine yaşamın sembolü buzlu suyun yer aldığı "kokur" adı verilen kabı ve başarılı sporcuların isimlerinin yer aldığı Büyük Göçebe Kitabı'nı teslim edeceklerini ifade etti. Boronov, "Buzlu suyu teslim etme fikri Olimpiyat Ateşi ile aynı anlam ve fikri paylaşıyor." dedi.

Orta Asya'daki Tanrı Dağları'nın sembolü kar leoparının maskotu olduğu etkinliklerin ana sponsorları, Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ve Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da Dünya Göçebe Oyunları'na destek verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sooronbay CeenbekovKubatbek Boronov
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