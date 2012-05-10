Operasyonda ölü sayısı 50 yükseldi

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.



Sağlık Bakanlığı, Suriye'de ayaklanmanın başladığından bu yana başkentte düzenlenen en ölümcül saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini belirtti.

Patlamalarda bir askeri istihbarat binasının ağır hasar gördüğü, sokakların kan ve ceset parçalarıyla dolduğu belirtiliyor.

Çalışanların işe gidiş saatlerinde düzenlenen saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.

Devlet televizyonunun haberinde Şam'ın güneyinde düzenlenen eşzamanlı iki saldırıda 40 kişinin öldüğü 170 kadar kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.