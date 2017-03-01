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Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı vefat etti

İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi vefat etti.

Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı vefat etti

İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi vefat etti.

01 Mart 2017 Çarşamba 12:04
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Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı vefat etti

İtalyan işgali sırasında Libya direnişinin kahramanlaşan isimlerinden "çöl aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın son silah arkadaşı Abdurrazık Cilgaf el-Berasi vefat etti.

Genç yaşında İtalyan işgaline karşı direnişe katılan Berasi, 110 yaşında El-Beyda kentinde hayata gözlerini yumdu.

Libya'nın El-Beyda kentinde 1907'de doğan Berasi, ülkenin 1951'de bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kral olarak göreve başlayan I. İdris'in geldiği Senusi ailesi ile tarihi ilişkilere sahip Berasi kabilesine mensuptu. Berasi, Libyalıların işgal güçlerine karşı başlattığı mücadelede Ömer Muhtar'ın yanında yer almıştı.

Ömer Muhtar kimdir?

Ömer Muhtar, Libya'da İtalyanlara karşı direniş hareketinin önderliğini yaptı. Muhtar, İtalyanların 1911'de Libya'ya çıkarma yapması üzerine Osmanlı subayları ve Senusi şeyhi Ahmed eş-Şerif es Senusi önderliğinde başlayan direniş hareketine gönüllü olarak katıldı.

Osmanlı Devleti'nin Libya üzerindeki hakimiyetinin resmen sona ermesinin ardından da Ömer Muhtar, 1922'de İtalya'da iktidara gelen faşistlerin Libya'yı sömürgeleştirme politikasına karşı yeni bir direniş hareketi başlattı, aşiretlerden topladığı gerilla güçleriyle başarılı baskınlar gerçekleştirerek İtalyan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi, direnişini 1931'e değin sürdürdü.

Muhtar, 11 Eylül 1931'de bir çarpışmada yaralanarak İtalyanlara esir düştü ve bir savaş mahkemesince ölüme mahkum edilerek, Saluk'ta aynı yıl idam edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İtalyan Işgaliçöl AslanıÖmer MuhtarAbdurrazık Cilgaf El-Berasi
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