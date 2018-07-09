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Ölenlerin sayısı 100'e çıktı

Japonya'da, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Ölenlerin sayısı 100'e çıktı

Japonya'da, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
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Ölenlerin sayısı 100'e çıktı

ANKARA 

Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 100 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu bildirdi.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaSelToprak Kayması
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