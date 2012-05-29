Ölenlerin çoğu infaz edilmiş

CENEVRE - BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville Cenevre'de yaptığı açıklamada, topçu ve tank ateşinde öldüğü tahmin edilenlerin sayısının 20'den az olduğunu belirterek, "Geriye kalan kurbanların çoğu, kent sakinlerinin anlattığına göre, rejim yanlısı milisler tarafından girişilen iki ayrı saldırıda infaz edildiler" dedi. Olayda toplam 108 kişi hayatını kaybetti.



Güvenlik gerekçesiyle bu konuyla sorumlu BM müfettişlerinin kim olduğunu açıklamayacağını belirten Colville, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Hula'daki katliamla ilgili ayrıntılı bir rapora sahip olacağının altını çizdi.

Suriye yönetiminin görevlendirdiği asker ve hukukçulardan kurulu ortak bir komisyonun da Hula katliamıyla ilgili raporunu yarın yayınlaması bekleniyor.