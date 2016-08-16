Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Öldürülen imam için cenaze namazı kılındı

New York'ta cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülen Bangladeş asıllı imam Akonjee ve arkadaşı Uddin için Brooklyn'de bine yakın kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Öldürülen imam için cenaze namazı kılındı

New York'ta cami çıkışında tabancayla vurularak öldürülen Bangladeş asıllı imam Akonjee ve arkadaşı Uddin için Brooklyn'de bine yakın kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

16 Ağustos 2016 Salı 09:32
610 Okunma
Öldürülen imam için cenaze namazı kılındı

 ABD'nin New York kentinde öldürülen Bangladeş asıllı imam Maulama Akonjee(55) ile yanındaki Thara Uddin (64) için cenaze töreni düzenlendi.

Queens'in Ozone Park bölgesinde Al Furkan Jame Camii'nden öğle namazı çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen Akonjee ve Uddin için Brooklyn'de bir parkta yaklaşık bin kişinin katılımıyla cenaze namazları kılındı.

Törende konuşan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saldırıyla detayları bilmediklerini ancak öğreneceklerini söyledi.

Olayın sorumlusunun ortaya çıkarılacağını anlatan Blasio, "Birimize yapılan saldırı, hepimize karşı yapılmıştır. Bütün kent sizinle birlikte yas tutuyor. Bütün ülke genelinde nefret söylemi kusan, bölünme yaratmaya ve bir Amerikanı diğerine karşı düşürmeye çalışan sesler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Cenaze namazının ardından katılımcılar, "Adalet istiyoruz" ve "Nefret suçlarına hayır" sloganları attı.

Saldırının zanlısı olmasından şüphelenilen ancak cinayetlerle herhangi bir bağı bulunup bulunmadığı henüz bilinmeyen 35 yaşındaki kişinin sorgusunun sürdüğü, ona isnat edilen suçun polise karşı gelmek ve kaçmak olduğu öğrenildi.

"Adalet istiyoruz"

Katılımcılardan Joynal Abedin, yaptığı açıklamada, bu saldırının ilk olmadığını ifade ederek, adalet istediklerini belirtti.

Bir başka Bangladeşli Müslüman Sahel Hussain ise öldürülen imamı tanıdığını dile getirerek, "Çok masum bir kişiydi. Bu ülkede güvende olduğumuzu hissetmiyoruz, hepimiz korkuyoruz." dedi.

Afganistan'da ABD güçlerinin bombalaması sonucu yıkılan bir caminin yeniden inşası için inançlar arası girişim başlatan rahibe Chloe Breyer, "Müslümanlarıdesteklemek için geldim. Hiç kimse böyle bir şeye layık değil." ifadelerini kullandı.

Breyer ayrıca, bir yıldır İslam karşıtı saldırı ve vandalizm olayları yaşandığını hatırlatarak, bunda siyasetçilerin önemli bir sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Badrun Khan da Akonjee'yi tanıdığını bildirerek, "Çok büyük bir insandı. Halkımız korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İmam öldürüldükten sonra üzerindeki bin doların çalınmamasının, cinayetin hırsızlık nedeniyle işlenmediğini gösterdiği belirtiliyor.

Akonjee ve beraber camiden çıktığı Uddin, 13 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kaldırımda yürürken başlarından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akonjee'nin hayatını kaybettiği, Uddin'in ise yoğun bakımda bir süre kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik söylemlerinin bu tür olayları tetiklediğini savunuluyor. ABD'de son yıllarda İslamofobi ve buna bağlı nefret saldırılarının arttığı dikkati çekiyor.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 09:33
Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkBangladeşImamMaulama AkonjeeCenaze TöreniMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ