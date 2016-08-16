Öldürülen imam için cenaze namazı kılındı

ABD'nin New York kentinde öldürülen Bangladeş asıllı imam Maulama Akonjee(55) ile yanındaki Thara Uddin (64) için cenaze töreni düzenlendi.

Queens'in Ozone Park bölgesinde Al Furkan Jame Camii'nden öğle namazı çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürülen Akonjee ve Uddin için Brooklyn'de bir parkta yaklaşık bin kişinin katılımıyla cenaze namazları kılındı.

Törende konuşan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saldırıyla detayları bilmediklerini ancak öğreneceklerini söyledi.

Olayın sorumlusunun ortaya çıkarılacağını anlatan Blasio, "Birimize yapılan saldırı, hepimize karşı yapılmıştır. Bütün kent sizinle birlikte yas tutuyor. Bütün ülke genelinde nefret söylemi kusan, bölünme yaratmaya ve bir Amerikanı diğerine karşı düşürmeye çalışan sesler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Cenaze namazının ardından katılımcılar, "Adalet istiyoruz" ve "Nefret suçlarına hayır" sloganları attı.

Saldırının zanlısı olmasından şüphelenilen ancak cinayetlerle herhangi bir bağı bulunup bulunmadığı henüz bilinmeyen 35 yaşındaki kişinin sorgusunun sürdüğü, ona isnat edilen suçun polise karşı gelmek ve kaçmak olduğu öğrenildi.

"Adalet istiyoruz"

Katılımcılardan Joynal Abedin, yaptığı açıklamada, bu saldırının ilk olmadığını ifade ederek, adalet istediklerini belirtti.

Bir başka Bangladeşli Müslüman Sahel Hussain ise öldürülen imamı tanıdığını dile getirerek, "Çok masum bir kişiydi. Bu ülkede güvende olduğumuzu hissetmiyoruz, hepimiz korkuyoruz." dedi.

Afganistan'da ABD güçlerinin bombalaması sonucu yıkılan bir caminin yeniden inşası için inançlar arası girişim başlatan rahibe Chloe Breyer, "Müslümanlarıdesteklemek için geldim. Hiç kimse böyle bir şeye layık değil." ifadelerini kullandı.

Breyer ayrıca, bir yıldır İslam karşıtı saldırı ve vandalizm olayları yaşandığını hatırlatarak, bunda siyasetçilerin önemli bir sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Badrun Khan da Akonjee'yi tanıdığını bildirerek, "Çok büyük bir insandı. Halkımız korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İmam öldürüldükten sonra üzerindeki bin doların çalınmamasının, cinayetin hırsızlık nedeniyle işlenmediğini gösterdiği belirtiliyor.

Akonjee ve beraber camiden çıktığı Uddin, 13 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından kaldırımda yürürken başlarından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akonjee'nin hayatını kaybettiği, Uddin'in ise yoğun bakımda bir süre kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın Müslümanlara yönelik söylemlerinin bu tür olayları tetiklediğini savunuluyor. ABD'de son yıllarda İslamofobi ve buna bağlı nefret saldırılarının arttığı dikkati çekiyor.