Olayların seyrine göre hareket etmeye hazırız

KUDÜS





İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, son olarak çağrılan bazı yedek askerlerin terhisine rağmen, Suriye'deki olayların seyrine göre hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Yalon, İsrail ordusu radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, ABD'nin Suriye'ye yapacağı operasyonu ertelemesinin ardından, yedek askerlerini bölgeden tahliye etti. Ancak ordu, son gelişmelere göre, müdahale için ekipman hazırlamayı sürdürecek" dedi.

Washington'un Suriye'ye yapacağı askeri operasyonu ertelenmesine ilişkin Yalon, "ABD'nin Suriye'ye yönelik dış politikası ile İsrail'in bir ilgisi yoktur" diye konuştu.