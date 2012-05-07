Olayların gölgesinde sandığa gittiler

ŞAM - Suriye'de parlamento seçimlerinde 14 milyon 788 bin seçmen, 12 bin kadar sandıkta oy kullanırken, ülkenin çeşitli kentlerinde muhaliflere karşı operasyonlar devam etti.



Yönetim karşıtı olayların 14. ayında halk, yeni anayasa referandumundan sonra ikinci kez sandığa gitti. Yönetim karşıtı olayların devam ettiği Suriye'de bugün halk, halk meclisinde kendisini temsil edecek 250 üyeli meclis adayı belirlemeye çalışıyor.

Saat 07.00'de başlayan ve 22.00'de bitecek seçim nedeniyle halk, bazı yerlerde yoğun olarak sandık başına giderken, bazı merkezlerde de yoğunluğun çok az olduğu gözlendi.

Bu arada, başkent Şam'ın merkezindeki muhafaza sahasındaki oy kullanma merkezinde gelen Abu Mustafa adlı vatandaş, "Seçimler ülkeye istikrar getirecek. Burada herkes kendi özgür iradesiyle seçim sandıklarının başına geldi. Yeni kurulacak hükümetin olayları sonladıracağını tahmin ediyorum" dedi.

Muhalifler boykot ediyor

Oy kullanmayan ve muhaliflerin boykot çağrılarına uyduğunu ifade ede Asım Ebu Rıdvan ise "Seçimler göz boyamak için yapılıyor, yani 'adet yerini bulsun' diye, ülkede halk reformlar beklerken, rejim farklı bir oyalama taktiği uygulayarak, seçimleri halkın önüne sürdü. Şiddet olaylarının gölgesinde seçimler gerçekleşiyor" diye konuştu.

Halkın belli bir kesimi ve muhaliflerin 97. maddeden rahatsız olduğunu ve bu maddenin parti başkanlarını yok saydığını dile getiren Ebu Rıdvan, seçimlerin referandum seçim sonuçlarından farklı bir sonucun çıkmayacağının altını çizdi.

Halk referandumuyla kabul edilen yeni anayasanın 97'nci maddesi, "başbakan, başbakan yardımcıları ve bakan ve bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve bunlar istifalarını cumhurbaşkanına sunarlar" ibaresi yer alıyor.

Ülkede, insan hakları örgütlerinin son verilerine göre, çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yerde de operasyonların devam ettiği kaydediliyor.