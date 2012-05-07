Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Olayların gölgesinde sandığa gittiler

Suriye'de halk bir taraftan seçim sandığına giderken, bazı bölgelerde ise operasyonlar düzenleniyor

Olayların gölgesinde sandığa gittiler

Suriye'de halk bir taraftan seçim sandığına giderken, bazı bölgelerde ise operasyonlar düzenleniyor

07 Mayıs 2012 Pazartesi 14:34
383 Okunma
Olayların gölgesinde sandığa gittiler
ŞAM - Suriye'de parlamento seçimlerinde 14 milyon 788 bin seçmen, 12 bin kadar sandıkta oy kullanırken, ülkenin çeşitli kentlerinde muhaliflere karşı operasyonlar devam etti.

Yönetim karşıtı olayların 14. ayında halk, yeni anayasa referandumundan sonra ikinci kez sandığa gitti. Yönetim karşıtı olayların devam ettiği Suriye'de bugün halk, halk meclisinde kendisini temsil edecek 250 üyeli meclis adayı belirlemeye çalışıyor.
Saat 07.00'de başlayan ve 22.00'de bitecek seçim nedeniyle halk, bazı yerlerde yoğun olarak sandık başına giderken, bazı merkezlerde de yoğunluğun çok az olduğu gözlendi. 
Bu arada, başkent Şam'ın merkezindeki muhafaza sahasındaki oy kullanma merkezinde gelen Abu Mustafa adlı vatandaş, "Seçimler ülkeye istikrar getirecek. Burada herkes kendi özgür iradesiyle seçim sandıklarının başına geldi. Yeni kurulacak hükümetin olayları sonladıracağını tahmin ediyorum" dedi.

Muhalifler boykot ediyor
Oy kullanmayan ve muhaliflerin boykot çağrılarına uyduğunu ifade ede Asım Ebu Rıdvan ise "Seçimler göz boyamak için yapılıyor, yani 'adet yerini bulsun' diye, ülkede halk reformlar beklerken, rejim farklı bir oyalama taktiği uygulayarak, seçimleri halkın önüne sürdü. Şiddet olaylarının gölgesinde seçimler gerçekleşiyor" diye konuştu.
Halkın belli bir kesimi ve muhaliflerin 97. maddeden rahatsız olduğunu ve bu maddenin parti başkanlarını yok saydığını dile getiren Ebu Rıdvan, seçimlerin referandum seçim sonuçlarından farklı bir sonucun çıkmayacağının altını çizdi.
Halk referandumuyla kabul edilen yeni anayasanın 97'nci maddesi, "başbakan, başbakan yardımcıları ve bakan ve bakan yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve bunlar istifalarını cumhurbaşkanına sunarlar" ibaresi yer alıyor.
Ülkede, insan hakları örgütlerinin son verilerine göre, çeşitli kentlerde düzenlenen operasyonlarda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok yerde de operasyonların devam ettiği kaydediliyor.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:35
Anahtar Kelimeler:
Sandık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ