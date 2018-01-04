Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115685
ALTIN
159.196
DOLAR
3.7631
STERLİN
5.0930
EURO
4.5402
'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet edecek
'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet...
Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 6 il için yağış...
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan VAR açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan...
'Süt tüketimi artmalı'
'Süt tüketimi artmalı'
Kutuplarda pusula olacak
Kutuplarda pusula olacak

Olaylar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi

İran borsası, ülkede yaşanan sokak olayları sonrasında son bir yıldaki en sert düşüşe sahne oldu.

Olaylar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi

İran borsası, ülkede yaşanan sokak olayları sonrasında son bir yıldaki en sert düşüşe sahne oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:44
0 Okunma
Olaylar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi

İSTANBUL 

İran'daki rejim karşıtı gösterilerin başladığı geçen perşembe günü öncesinde yukarı yönde gözle görünür birivme kazanan Tahran borsası, olayların başlamasıyla son bir yılın en sert düşüşünü yaşadı.

İran'ın "Ekonomi Dünyası" gazetesi, bugünkü baskısında yer verdiği, "Para piyasası ekonomi dışı etkenlerin esaretinde" başlıklı haberinde, Tahran borsasının son bir haftada bin 970 puan (yüzde 2) kayıpla, haftayı 95 bin 929 puanla kapatarak Haziran 2016'dan bu yana en sert düşüşünü yaşadığını yazdı.

Tahran borsasının son 6 ay içinde yüzde 20 civarında yükseldiğine dikkat çekilen haberde, ülkede yaşanan gösterilerin etkisiyle yaşanan kaybın önüne geçilmesi için birçok kurumsal yatırımcının destek anlamında "fedakarlık" örneği gösterdiği belirtildi.

Serbest piyasada Kasım 2017'den beri 4 bin İran tümeni (yaklaşık 4,5 Türk lirası) üzerinde seyreden ABD doları da son olayların etkisiyle bir haftada yüzde 5'lik artışla 4 bin 400 tümeni (yaklaşık 5 Türk Lirası) bulduğu kaydediliyor.

İran medyası, halkın, döviz satın almak için kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturduğu yönünde haberler yayınlıyor.

Ekonomi yorumcuları ise dövizdeki hareketlenmenin asıl nedenin yalnızca gösterilerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek "merkez bankasının piyasaya müdahalesi", "kayıt dışı döviz alış verişi", "miladi yılbaşı tatili" ve "kuyumcular önünde toplanan kalabalıklar"ın söz konusu artışta rol aldığını ifade ediyor.

Öte yandan İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Altın ve Mücevherat Odalar Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Vefadar, "son olayların halkın, bankalardan yatırımlarını çekerek altın ve döviz alımına yönelmesine yol açtığını" ifade etti.

ABD dolarının dünya piyasasındaki değerinde de artış yaşandığına dikkati çeken Vefadar, "Sokak gösterilerinin azalmasına bağlı olarak, piyasada da istikrar ve düzen hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki rejim karşıtı gösterilerin ivme kaybetmesiyle, doların serbest piyasadaki fiyatının 4 bin 350 İran tümeni (yaklaşık 4,90 Türk Lirası) olduğu belirtiliyor

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranOlaylarülke Ekonomisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin açıklama
Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin açıklama
Esed Doğu Guta'ya operasyon başlattı
Esed Doğu Guta'ya operasyon başlattı
AB'den İsrail'e idam tepkisi
AB'den İsrail'e idam tepkisi
İsrail'den Filistinlilere 'yeni cezalandırma yöntemi'
İsrail'den Filistinlilere 'yeni cezalandırma yöntemi'
Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor
Rejim yanlılarının destek gösterileri devam ediyor
'Ahmedinejad yakında siyasete dönebilir'
'Ahmedinejad yakında siyasete dönebilir'
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
İdlib'e hava saldırıları sürüyor
Tarih bize ABD'ye güvenmememizi öğretti
Tarih bize ABD'ye güvenmememizi öğretti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ