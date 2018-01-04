Olaylar ülke ekonomisini olumsuz etkiledi

İSTANBUL

İran'daki rejim karşıtı gösterilerin başladığı geçen perşembe günü öncesinde yukarı yönde gözle görünür birivme kazanan Tahran borsası, olayların başlamasıyla son bir yılın en sert düşüşünü yaşadı.

İran'ın "Ekonomi Dünyası" gazetesi, bugünkü baskısında yer verdiği, "Para piyasası ekonomi dışı etkenlerin esaretinde" başlıklı haberinde, Tahran borsasının son bir haftada bin 970 puan (yüzde 2) kayıpla, haftayı 95 bin 929 puanla kapatarak Haziran 2016'dan bu yana en sert düşüşünü yaşadığını yazdı.

Tahran borsasının son 6 ay içinde yüzde 20 civarında yükseldiğine dikkat çekilen haberde, ülkede yaşanan gösterilerin etkisiyle yaşanan kaybın önüne geçilmesi için birçok kurumsal yatırımcının destek anlamında "fedakarlık" örneği gösterdiği belirtildi.

Serbest piyasada Kasım 2017'den beri 4 bin İran tümeni (yaklaşık 4,5 Türk lirası) üzerinde seyreden ABD doları da son olayların etkisiyle bir haftada yüzde 5'lik artışla 4 bin 400 tümeni (yaklaşık 5 Türk Lirası) bulduğu kaydediliyor.

İran medyası, halkın, döviz satın almak için kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşturduğu yönünde haberler yayınlıyor.

Ekonomi yorumcuları ise dövizdeki hareketlenmenin asıl nedenin yalnızca gösterilerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek "merkez bankasının piyasaya müdahalesi", "kayıt dışı döviz alış verişi", "miladi yılbaşı tatili" ve "kuyumcular önünde toplanan kalabalıklar"ın söz konusu artışta rol aldığını ifade ediyor.

Öte yandan İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Altın ve Mücevherat Odalar Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Vefadar, "son olayların halkın, bankalardan yatırımlarını çekerek altın ve döviz alımına yönelmesine yol açtığını" ifade etti.

ABD dolarının dünya piyasasındaki değerinde de artış yaşandığına dikkati çeken Vefadar, "Sokak gösterilerinin azalmasına bağlı olarak, piyasada da istikrar ve düzen hakim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki rejim karşıtı gösterilerin ivme kaybetmesiyle, doların serbest piyasadaki fiyatının 4 bin 350 İran tümeni (yaklaşık 4,90 Türk Lirası) olduğu belirtiliyor

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.