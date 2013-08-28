Olası bir operasyon orkunç bir savaşa neden olabilir

CARACAS



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunmanın bölgede "korkunç bir savaşa" yol açabileceği uyarısında bulundu.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in müttefiklerinden Maduro, La Guaira Limanı'na demir atan Rus savaş gemisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin Suriye'ye düzenlemeyi düşündükleri askeri operasyonun "çok büyük bir uluslararası yangının başlangıcı" olacağını belirtti.



Maduro, 2003'te kitlesel imha silahı bulundurduğu gerekçesiyle Irak'a saldırı düzenleyen ABD'nin şimdi de 21 Ağustos'ta kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye'ye saldırmaya hazırlandığını ifade etii.





AA