Öğrenci protestoları F1'i vurdu

Kanada Grand Prix yönetimi, 7 Haziran Perşembe günü yapılacak ücretsiz açılış günü etkinliğini, tehdit edildiklerini gerekçe göstererek iptal etti.
Formula 1 yarışlarının bu yılki 7. ayağı olan Kanada Grand Prix'i, 8-10 Haziran tarihleri arasında Montreal'in Circuit Gilles-Villeneuve parkurunda gerçekleştirilecek. Yarışlar için şu ana dek 300 bin bilet satıldı.
Öte yandan Quebec Eyalet Başbakanı Jean Charest, Kanada Grand Prix yarışlarından 100 milyon dolar gelir beklediklerini, ancak öğrenci protestoları nedeniyle bu ve diğer festival organizasyonlarından gelecek gelirlerde önemli düşüşler olabileceğini açıkladı.
Formula 1 yarışlarının bu yılki 7. ayağı olan Kanada Grand Prix'i, 8-10 Haziran tarihleri arasında Montreal'in Circuit Gilles-Villeneuve parkurunda gerçekleştirilecek. Yarışlar için şu ana dek 300 bin bilet satıldı.
Öte yandan Quebec Eyalet Başbakanı Jean Charest, Kanada Grand Prix yarışlarından 100 milyon dolar gelir beklediklerini, ancak öğrenci protestoları nedeniyle bu ve diğer festival organizasyonlarından gelecek gelirlerde önemli düşüşler olabileceğini açıkladı.
AA
Son Güncelleme: 04.06.2012 01:43