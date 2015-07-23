Oğlunu yakalamaya gidip babasını öldürdüler

KUDÜS - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beyt Emr beldesinde Hamdi Ebu Mariye'nin evine, çocuklarından birini gözaltına almak üzere baskın yaptı.

Askerlerin açtığı ateş sonucu Ebu Mariye hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında dün de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirmişti.