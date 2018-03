"Öfke Cuması"nda 213 kişi hayatını kaybetti

KAHİRE



Mısırı'da güvenlik kuvvetlerinin Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarında toplanan darbe karşıtı göstericilere yönelik katliamının ardından, bugün askeri darbeyi sonlandırmak üzere yapılan gösteri çağrılarına uyan yüzbinlerce kişi, ülkenin 27 kenti ile 15 büyük ilçesinde "Gazap (Öfke) Cuması" adını verdikleri gösterilerde indikleri meydanlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Ramses Meydanı'nda 81 olmak üzere, toplamda 213 kişi hayatını kaybetti.



Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezindeki Ramses'te toplanan göstericiler oturma eylemlerini sürdürüyorlar. Meydan yakınındaki El Fetih Camisi'nin morga çevrildiğini bildiren sağlık gönüllüleri, güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateş sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Güvenlik güçlerinin ülke genelinde uygulamaya çalıştığı sokağa çıkma yasağına göstericiler uymuyor.



Güvenlik güçlerinin yanında silahlarıyla göstericilere saldırdığı görülen "Baltacı" diye adlandırılan suç grupları, şehrin farklı noktalarında sopalı ve silahlı nöbetçilerin beklediği güvenlik kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapıyorlar.



Ülke genelinde şehirlere göre hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle: İsmailiyye 8, Tanta 8, Dimyat 7, Feyyum 7, İskenderiyye 6, Kahire'nin Giza bölgesi 4, Mühendisin bölgesi 1, Sohac 2, Port Said 3, Kuzey Sina 2 olarak sıralandı. Olaylarda, 377 kişi de yaralandı.



Mısır resmi makamları ise ölü sayısını 60 olarak açıkladı.



Ramses Meydanı yakınlarında bulunan bir binada yangın çıktı



Demokrasi yanlısı gösterilerin yapıldığı meydandaki El-Ezbekiyye Karakolu civarında bulunan müteahhitlik firmasına ait binadaki yangına, itfaiye ekiplerinin yaşanan olaylar nedeniyle müdahale edemediği belirtildi.



Çıkış sebebinin henüz belirlenemediği belirtilen yangında mahsur kalanların olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.



Öte yandan Mısır devlet televizyonu, yangının kontrol altına alınamadığını ve alevlerin müteahhitlik şirketine komşu, kan bankasına ait binaya da sıçradığını duyurdu.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi'nden meydanlara inme çağrısı



Mısır'da "Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi"nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır halkını, darbenin sona ermesi için önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde "Darbenin gidişi" adı altında protesto gösterileri düzenlemeye çağırıyoruz" denildi.



Gösterilerin barışçıl olduğu vurgulanan açıklamada, ibadet mekanları ve kamu mallarına zarar verilmemesi istendi.



Açıklamada ayrıca Ramses Meydanı'nda kılınacak akşam ve yatsı namazlarının ardından, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden demokrasi yanlıları için gıyabi cenaze namazı kılınacağı da belirtildi.



Hareketin bugün ülke genelinde "Gazap Cuması" adı altında düzenlediği gösterilere emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu, 129 kişi hayatını kaybetti.



Farklı gruplardan da destek geldi



Ülke genelinde düzenlenen gösterilere, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra muhalif 6 Nisan Hareketi, selefi gruplar, devrimci sosyalist ve liberal unsurlar ile seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi istifaya zorlamak veya erken seçim kararı aldırmak için organize edilen 30 Haziran gösterilerine iştirak eden kimi grupların da katıldığı gözlendi.



- Farklı ideolojilere rağmen destek



Göstericilerden Nurhan Rafet, daha önce Muhammed el-Baradai'nin liderliğini yaptığı Dustur Partisi'ne destek verdiğini belirterek, İhvan ile farklı ideolojiye sahip olmasına rağmen askeri darbe karşıtı gösterilere katılmaya devam edeceğini ifade etti.



Rafet, "Askeri yönetimi hiç bir şekilde kabul etmeyeceğiz. Eli kanlı faşist askeri yönetime karşı çıkan her türlü faaaliyete katılacağız" ifadesini kullandı.



Mursi karşıtı 30 Haziran gösterilerine katıldığını belirten Vail Hüseyin de askeri yönetimi asla kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında akan kanı gördükten sonra İhvan'a olumlu bakmaya başladığını" dile getirdi.



Direnişin sembolü "Rabia"



-Mısır'da katliamın yapıldığı Rabiatul Adeviyye Meydanı'nın ve darbe karşıtı gösterilerin sembolü dört parmakla yapılan "Rabia işareti" oldu. Arapçada "dördüncü, dört" anlamına gelen "Rabia" kelimesi Mısır'da darbe karşıtı direnişinin sembolü oldu.



-Mısır'da darbe karşıtları "Gazap (Öfke) Cuması" gösterileri için daha önceden belirlenen camilere akın ederken, ülke genelindeki birçok camide imamların hükümetin "Darbe karşıtı vaaz vermeyin" çağrısına uymadıkları ve halkı darbeye karşı durmaya çağırdı.



-Kahire'deki 28 camiden darbe karşıtı yürüyüşler Cuma Namazı sonrası başladı. Camilerede imamlar, katliamları kınarken, halkı darbe karşısında barışçıl gösteriler yapmaya davet ettiler.



-Gösterilerin başlama adresi olarak verilen camilerin büyük bölümünün çevresinde polis ve ordu birliklerinin tedbir aldığı gözleniyor.



-Güvenlik güçleri birçok İhvan liderinin ev ve ofislerine baskınlar düzenledi.



-Mısır'da Rabiatul Adaviyye ve Nahda meydanlarına güvenlik kuvvetlerinin kanlı müdahalesi sonucunda hayatını kaybedenler için Nasır City'deki Es Selam Cami'nde cenaze namazı kılındı.



-Güvenlik güçleri, Kahire'nin Nil Deltası'nda Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında gerçekleştirilen katliamı protesto etmek için "Gazap (Öfke) Cuması" ismi verilen protestolara katılan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı.



-Başkent Kahire'de Ramses Meydanı'na toplanan yüzbinlerce kişi darbeyi kınarken, 15 Mayıs Köprüsü ile 6 Ekim Köprüsü'nde toplanan göstericiler, polis ve "Baltacı" diye tabir edilen suç gruplarının saldırısına uğradı.



-Darbe karşıtlarına yönelik katliama tepki gösteren halk, ülke genelinde "Gazap (Öfke) Cuması" adı altında sokaklara indi. Güvenlik güçleri, İsmailiye ve Tanta kentleri ile Kahire'deki Giza ve Ramses'teki darbe karşıtları üzerine gerçek mermiyle ateş açtı.



-Mısır'ın Sina Yarımadası'nda bulunan El Ariş kentinde göstericilere polisin ateş açması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandı.



-Cuma namazı sonrasında başlayan darbe karşıtı gösterilerin ardından Mısır'ın meydanlarına yolcu taşıyan metro seferleri durduruldu.



-Mısır'da sol ve liberal eğilimli siyasi partilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Sözcüsü Halid Davud, Mısır güvenlik güçlerinin Müslüman Kardeşler'le olan karşılaşmaları, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarının tahliyesi sırasında yaşanan katliamları kınayamayan UKC'nin adına konuşamayacağını açıklayarak istifa etti.



-İstişareler için ülkesine çağrılan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaldin, Mısır'a gitti.



Port Said ve Dimyat'ta düzenlenen cenaze törenine katılan halka açılan ateş sonucu 7 kişi öldü



Öte yandan AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Mısır ordusunun ve güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda önceki gün darbe karşıtlarına müdahale ettiği sırada hayatını kaybeden 1 kişinin Dimyat'taki cenaze töreninde kalabalığın üzerine ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırı sonucu 7 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.



Rabiatul Adeviyye'de hayatını kaybeden 4 kişinin Port Said'teki cenaze töreninde ise açılan ateş sonucu ilk belirlemeye göre 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Cenaze töreni sırasında bölgede askeri helikopterlerin alçak uçuş yaptığı belirtildi.



Kimliği belirlenemeyen gruplarca, 5 kiliseye saldırı düzenlendi



AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Kahire'nin Hadaig, Hilvan ve Turra bölgesindeki 3 ayrı kiliseye düzenlenen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. El-Minye ilinin Melva kentinde de 2 kiliseye yönelik saldırılarda hasar meydana geldi.



Öte yandan, Giza kentinde, bugün düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında, bir kiliseden keskin nişancılar tarafından göstericilerin üzerine ateş açıldığını aktaran görgü tanıkları, saldırı sonrası bölge halkının kiliselerin korunması için halk komiteleri oluşturduğunu ifade etti.



"Uluslararası tepkiler"



-Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Heniye, "Mısır'ın tarihi rolü ve Filistin davasını, direnişini desteklemeleriyle çelişiyor" dedi.



-Alman hükümeti, Mısır’daki meydana gelen şiddet olaylarını sert bir şekilde kınadığını açıkladı.



-Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam, Pakistan genelinde cuma namazı sonrası gerçeklesen gösterilerde protesto edildi.



-Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliamları en sert şekilde kınadıklarını belirtti.



-Bosna Hersek'te yaşayan bir grupMısır vatandaşı, ülkelerindeki sivil katliamını,Mısır'ın Saraybosna Büyükelçiliği önünde protesto etti.



-Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Mısır'daki olaylara değindiği konuşmasında, "Ne yazık ki Mısır'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Benim dualarımın hayatını kaybedenler, yakınları ve yaralılarıyla olduğunu temin ederim. Şimdi Mısır'da barış, diyalog ve huzur için dua edelim" dedi.





