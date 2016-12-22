Kolombiya

Devlet Başkanı

Juan Manuel Santos

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Nobel Barış Ödülü

'nü "tanrının bir lütfu" olarak nitelendirdi.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende Nobel Barış Ödülü'nü alan Santos, "Bu ödülü tanrının bir lütfu olarak kabul ediyorum." dedi.

Ödülü, başta ülkedeki yarım asırlık iç savaşın kurbanları olmak üzere tüm Kolombiyalılara ithaf ettiğini söylen Santos, "Bu ödül, ülkemizde yaşadığımız ve imkansız bir hayal olarak görülen, yarım yüzyıllık iç savaşın sonlanmasına büyük katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Santos, yapılan anlaşmayla Alaska'dan Patagonya'ya kadar tüm Amerika kıtasının artık barış toprakları olduğunu söyledi.

AA