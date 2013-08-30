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Obama'ya Hitler bıyıklı protesto

New York'ta gerçekleşen bir banka protestosu sırasında ABD Başkanı Obama'nın Hitler bıyıklı posteri kullanıldı.

Obama'ya Hitler bıyıklı protesto

New York'ta gerçekleşen bir banka protestosu sırasında ABD Başkanı Obama'nın Hitler bıyıklı posteri kullanıldı.

30 Ağustos 2013 Cuma 08:56
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Obama'ya Hitler bıyıklı protesto
NEW YORK

Bir bankanın New York 5. Cadde üzerindeki binası ile New York Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, bankanın uyuşturucu çeteleri ve teröristler için para akladığını ileri sürerek  Obama ve yönetimini tebdir almamakla suçladı. Occupy Wall Street girişiminin de desteklediği gösteri sırasında protestocular sloganlar atarak imza topladı. Gösteri sırasında kullanılanHitler bıyığı eklenmiş Obama posteri dikkati çekti.

Protesto yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 08:57
Anahtar Kelimeler:
Obamaya Hitler Bıyık
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