Obama'ya Hitler bıyıklı protesto

New York'ta gerçekleşen bir banka protestosu sırasında ABD Başkanı Obama'nın Hitler bıyıklı posteri kullanıldı.

NEW YORK



Bir bankanın New York 5. Cadde üzerindeki binası ile New York Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, bankanın uyuşturucu çeteleri ve teröristler için para akladığını ileri sürerek Obama ve yönetimini tebdir almamakla suçladı. Occupy Wall Street girişiminin de desteklediği gösteri sırasında protestocular sloganlar atarak imza topladı. Gösteri sırasında kullanılanHitler bıyığı eklenmiş Obama posteri dikkati çekti.



Protesto yaklaşık 1,5 saat sürdü.





AA