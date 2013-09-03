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Obama'nın Kongre'yi ikna turları sürüyor

Obama yönetiminin Kongre'yi, Suriye'ye askeri müdahaleye ikna süreci devam ederken, bazı karşıt senatörlerde yumuşamalar başladı.

Obama'nın Kongre'yi ikna turları sürüyor

Obama yönetiminin Kongre'yi, Suriye'ye askeri müdahaleye ikna süreci devam ederken, bazı karşıt senatörlerde yumuşamalar başladı.

03 Eylül 2013 Salı 08:28
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Obama'nın Kongre'yi ikna turları sürüyor
WASHINGTON

Obama yönetiminin Kongre'yi, Suriye rejimine karşı askeri güç kullanmaya ikna süreci devam ederken, John McCain ve Lindsey Graham gibi bazı senatörlerin karşıt tonlarında yumuşamalar başladı.

Obama yönetimi, Suriye rejiminin halkına karşı kimyasal silah kullanımına ABD'nin uygun bir askeri yanıt vermesi noktasında, tüm hafta boyunca Kongre'de lobi yapmaya devam edecek.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Kongre'nin iki etkili isimlerinden Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyeleri senatörler John McCain ve Lindsey Graham ile buluştu.

McCain ve Graham, Obama askeri güç kullanma yetkisi için Kongre'ye gideceğini ilk açıkladığında yayınladıkları yazılı açıklamada, yönetimin "sınırlı süre ve kapsamdaki" askeri eyleminin Esed rejiminin iktidardan uzaklaştırılmasına yetmeyeceği için desteklemeyeceklerini, ABD'nin olası yanıtının Esed'in devrilmesini de içermesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Ancak Obama ile görüşmeden sonra iki senatörün de tonlamalarında yumuşamalar olduğu gözlerden kaçmadı. McCain ve Graham, Kongre'nin Obama'nın yetki talebini reddetmesinin ABD Başkanının ve Amerika'nın kredibiletisinin altını kazıyacağını söyledi.

Ancak yine de ciddi kaygılarının sürdüğünü belirten iki senatör, Esed'in kapasitesini azaltacak ve muhalefetin elini güçlendirecek bir formül olması gerektiğine hala inandıklarını kaydetti. McCain ve Graham, Obama'nın hala davasını daha güçlü ortaya koyması gerektiğini de savundu.

Kongre'yi ikna...

Obama, bugün de İsveç'e hareketinden önce bazı Kongre üyeleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Obama'ya toplantılarında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da eşlik edecek.

Bunun yanında, Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey de Kongre'nin Senato kanadının Dışilişkiler Komitesi'nde Suriye kararına yönelik komite üyelerini bilgilendirecek.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:29
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