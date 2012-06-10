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Obama'nın başına deve ödülü koydu

Somali'deki Eşşebab örgütü, ABD'nin, liderlerinin başına ödül koymasını alaya alarak, ABD Başkanı Barack Obama'nın başına deve ödülü koydu.

Obama'nın başına deve ödülü koydu

Somali'deki Eşşebab örgütü, ABD'nin, liderlerinin başına ödül koymasını alaya alarak, ABD Başkanı Barack Obama'nın başına deve ödülü koydu.

10 Haziran 2012 Pazar 11:31
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Obama'nın başına deve ödülü koydu

ANKARA

El Arabiya'nın haberine göre, örgütün liderlerinden Fuad Muhammed Halef, bazı internet sitelerinde yayımlanan açıklamasında, Obama'nın yerini söyleyeni 10 deve, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yerini bildireni ise 10 horoz ve 10 tavukla ödüllendireceklerini belirtti.
Liderlerin başına ödül konulması gibi eylemlerin cihattan vazgeçmelerini hiçbir zaman sağlamayacağını ifade eden Halef, Müslümanların başına ilk kez ödül konulmadığını, geçmişte bunun örneklerini yaşadıklarını kaydetti.
Amerikalı yetkililer, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Eşşebab'ın 7 liderinin başına yaklaşık 33 milyon dolar ödül konulacağını açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:32
Anahtar Kelimeler:
Obama
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