Obama'dan Suriye diplomasisi

WASHINGTON



ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüştü.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın iki liderle de Suriye konusunu ele aldığı belirtildi.



Obama ve Hollande'ın, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanılmasını tolere etmemesi, Suriye rejiminin bu eyleminden sorumlu tutulması ve kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğu yönünde güçlü mesaj gönderilmesi gerektiğinde hemfikir olduğu kaydedilen açıklamada, ABD ve Fransa'nın yakın müttefik ve dost olduğu, iki ülkenin Suriye ve küresel güvenlik zorlukları hakkında yakın istişareye devam edeceği ifade edildi.



Obama ve Cameron'un da kimyasal silah kullanımını kabul ve tolerans edilemez bulduğu bildirilen açıklamada, her zamanki gibi ABD'nin, yakın müttefik ve dost İngiltere ile ilişkilerine özel değer verdiği kaydedildi.



Açıklamada, iki liderin Suriye ve iki ülkenin yüz yüze olduğu diğer bir dizi güvenlik zorluklarında yakın istişare içinde kalmayı sürdüreceği de belirtildi.





AA