Obama'dan Sibsi'ye taziye telefonu

WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama, Tunus’taki kanlı otel saldırısı nedeniyle Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi’yi arayarak başsağılığı dileğinde bulundu.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Obama, telefonla görüştüğü Sibsi’ye 26 Haziran’da Susa kentindeki otele düzenlenen terör saldırısının ardından desteklerini iletti.



Amerikan halkı adına saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine taziyelerini sunan Obama, Tunus halkını, terörizme karşı çıkan güçlü taahhütleri nedeniyle de övdü.



Obama, saldırıya ilişkin ABD’nin yardıma hazır olduğunu da kaydetti.



Tunus’un Susa kentindeki bir otele geçen cuma günü düzenlenen saldırıda, aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

