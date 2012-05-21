CHICAGO - ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen NATO zirvesinde, radarı Malatya Kürecik'te konuşlandırılan balistik füze savunma sisteminin ara yeteneğinin hayata geçirilmesi ilan edilirken, bu bağlamda ABD Başkanı Barack Obama'nın, Türkiye'deki radarın operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatı verdiği bildirildi.



Beyaz Saray'dan gönderilen, ''Chicago Zirvesi - NATO Kabiliyetleri'' başlıklı bilgi notunda, ''NATO'nun ilk komuta ve kontrol prosedürlerinin yürürlüğe girmesiyle ABD Başkanı, Savunma Bakanı'na, Türkiye'deki ABD radarının operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatını verdi'' ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray'ın bilgi notunda, Chicago'da balistik füze savunma sisteminin ara yeteneğinin hayata geçirilmesi ilanının, ilk aşamasında sınırlı olsa da NATO'nun, balistik füze saldırılarına karşı gerçek koruma sağlayabilen bir kabiliyet başlattığı anlamına geldiği ifade edildi.