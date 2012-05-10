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Obama'dan bir ilk

''Aynı cinsiyetten çiftler evlenebilmeli''

Obama'dan bir ilk

''Aynı cinsiyetten çiftler evlenebilmeli''

10 Mayıs 2012 Perşembe 09:01
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Obama'dan bir ilk

     ABD Başkanı Barack Obama, aynı cinsiyetten çiftlerin evlenebilmesine izin verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, eşcinsel evliliklere destek verdiğini açıklayan ilk ABD Başkanı oldu.
     Obama, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte, Amerikan toplumunda en fazla kutuplaşma yaratan konulardan biri olan eşcinsel evliliklerine ilk kez kamuoyu önünde desteğini beyan etti.

     ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın bir televizyon kanalında, eşcinsellerin evlenmesinden bir rahatsızlık duymadığı yönündeki sözlerinin üç gün sonrasına denk gelen açıklamasında Obama, ''Eşcinsel evlilikler konusunda kısmen bir tereddütüm vardı, çünkü medeni birlikteliklerin yeterli olacağını düşünüyordum. 'Evlilik' kelimesinin, birçok kişi için, çok güçlü gelenekleri, dini inançları ve buna benzer şeyleri hatırlattığı gerçeğine karşı hassastım. Ama şimdi, bir adım ileri giderek, aynı cinsiyetten çiftlerin evlenebilmesi gerektiği şeklindeki düşüncemi beyan etmem kişisel olarak benim için önemli'' diye konuştu.
     Obama, şu ana kadar, eşcinsellerin kimliklerini gizlemeden orduda görev yapmasını yasaklayan, ''Sorma, Söyleme (Don't Ask, Don't Tell)'' yasasına son vermesi gibi, eşcinsellerin katkı verdiği birtakım girişimlere desteğini ortaya koymuş, ancak eşcinsel evliliklere desteğini açıkça dile getirmemişti.

-''Çocuklarım da etkili oldu''-

ABC'ye demecinde, eşcinsel evliliklere dair görüşünü netleştirmesini etkileyen unsurlar arasında çocukları Sasha ve Malia'dan da bahseden Obama, ''Malia ve Sasha'nın, velileri aynı cinsiyetten olan arkadaşları var. Arkadaşlarının velilerinin farklı muamele görmesini kavrayamıyorlar. Bu, onlara mantıklı gelmiyor ve samimi olmam gerekirse, bakış açısında değişime neden olan bir şey bu'' dedi.
     Personeli arasında, eşcinsel ilişkileri bulunan kişilerin olduğunu görmesinin, ülkeleri için savaşan, ancak cinsel kimlikleri nedeniyle kendilerini kısıtlanmış hisseden askerleri düşünmesinin de bu konudaki düşüncesini etkilediğini aktaran Obama, eşi Michelle Obama'nın da kendisiyle aynı görüşü paylaştığını ifade etti.

-''Obama tarih yazdı''-

ABD Başkanı Obama'nın bu açıklaması, ülkedeki eşcinsel hakları savunucularında büyük sevinç yarattı. Eşcinsel haklarını savunan gruplardan Human Rights Campaign, Obama'nın bu açıklamalarıyla ''tarih'' yazdığını belirtti. 
     Obama'nın açıklamasının, gelecek kasım ayında yapılacak seçimler öncesindeki kampanya döneminde de sıkça gündeme gelmesi hayli muhtemel görünüyor. Seçimlerde Obama'nın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı Mitt Romney, eşcinsel evliliklerine karşı çıkıyor.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 05:12
Anahtar Kelimeler:
Obama
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