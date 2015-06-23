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Obama’dan Beyaz Saray’da iftar

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'da verdiği iftar yemeğinde, herhangi bir dini ya da etnik grubu hedef alan nefret uyandırıcı eylemlere karşı çıktıklarını söyledi.

Obama’dan Beyaz Saray’da iftar

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'da verdiği iftar yemeğinde, herhangi bir dini ya da etnik grubu hedef alan nefret uyandırıcı eylemlere karşı çıktıklarını söyledi.

23 Haziran 2015 Salı 08:02
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Obama’dan Beyaz Saray’da iftar
WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama, ramazan dolasıyla Beyaz Saray’da iftar yemeği verdi.

Obama’nın geleneksel iftar yemeğine, ABD’deki Müslüman toplumun temsilcileri, Müslüman Kongre üyeleri Andre Carson, Keith Ellison, başörtülü olması gerekçesiyle Abercrombie&Fitch giyim mağazasınca işe alınmayan Müslüman genç kız Samantha Elauf ve aralarında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da olduğu çoğunluğu Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Obama, konuşmasında,  ramazanın Müslümanlar için önemine değindi. Ramazanın "fedakarlık, disiplin ve sabır" gerektirdiğine işaret eden Obama, Kur'an’ın kendilerine insanların yer yüzünde ihtiyatlı davranmaları gerektiğini öğrettiğini belirterek, "İnancımız ne olursa olsun, biz tek bir aileyiz" diye konuştu.

Obama, "Bu yılın başlarında Chapel Hill’de 3 Müslüman genç Amerikalı hunharca öldürüldüğünde tüm inançlara mensup Amerikalılar o insanların etrafından toplandı. Bu gece açıkçası dualarımız Charleston ve Mother Emanuel (Emanuel Ana) kilisesiyle birlikte. Amerikalılar olarak, kim olduğu veya neye benzediği, kimi sevdiği, nasıl ibadet ettikleri için hiç kimsenin hedef haline gelmemesi gerektiğinde ısrar ediyoruz. Bu nefret uyandıran eylemlere karşı duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilgisizliğin ve önyargının üstesinden birlikte gelebiliriz" diyen Obama, ayrıca başörtülü olması gerekçesiyle Abercrombie&Fitch giyim mağazasınca işe alınmayan ancak ABD Yüksek Mahkemesi’nin haklı bulduğu Müslüman genç kız Samantha Elauf'u cesaretinden dolayı kutladı. Obama, "Samantha, herkes gibi aynı fırsatlara sahip olabilmek için başörtüsü takabilme hakkını savunmaya karar vermişti. Yüksek Mahkeme’ye kadar gitti ki ben bunu onun yaşındayken yapamazdım. Samantha (davasını) kazandı. Seninle gurur duyuyoruz Samantha” dedi. 

AA

Son Güncelleme: 23.06.2015 08:17
Anahtar Kelimeler:
ObamaBeyaz Sarayönce Vatan
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