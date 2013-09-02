Obama yönetiminin Kongre üyelerini ikna turu sürüyor

WASHINGTON



Obama yönetiminin, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına yönelik askeri güç kullanımı konusunda Kongre üyelerini ikna turu devam ediyor.



Pazar gününü bazı Kongre üyelerini telefonla arayarak geçiren ABD Başkanı Barack Obama'nın, bugün ve yarın da yine Kongre üyeleriyle konuşması bekleniyor. Aynı şekildeABD Başkanı Yardımcısı Joe Biden de Kongre üyeleriyle telefon görüşmelerinde bulunuyor.



Bunun yanında Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibi, Washington’a dönen Kongre üyelerinin bir kısmıyla toplandı düzenledi. Hafta içinde de Kongre üyeleriyle içeriği gizli toplantılar yapılması öngörülüyor.



Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin bu hafta içinde toplantı yapması planlanıyor.



Kongre’den farklı sesler yükseliyor



Obama’nın askeri güç kullanma kararını Kongre’ye götürme kararının ardından, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden farklı sesler geliyor.



Bazı savaş karşıtı Demokrat üyeler, Obama'nın talebini "çok geniş" bulup, her türlü müdahaleye karşı çıkarken, Suriye’ye müdahale yanlısı bir kısım Cumhuriyetçi üyeler ise ABD Başkanı'nın "sınırlı kapsam ve süreye sahip" askeri güç kullanımını "yetersiz" bularak desteklemek istemiyor.



Diğer birçok Kongre üyesi de Irak savaşının da deneyimiyle Obama yönetiminden Esed rejiminin kimyasal silah kullanımıyla ilgili daha fazla detay ve ABD'nin askeri güç kullanımının nasıl olacağı noktasında da ayrıntılı bilgi istiyor.



Bunun yanı sıra bazı Kongre üyeleri, Obama yönetiminin, askeri eylemin çok sınırlı olacağı ve Amerikan askerinin Suriye'ye ayak basmayacağını belirtmesine rağmen, yetki izni tasarısında bunların belirtilmemesinden rahatsız ve bunların mutlaka tasarıya eklenmesini istiyor.



Kongre’deki toplantıdan çıkan Temsilciler Meclisi Üyesi Bennie Thompson, yönetimin daha fazla bulgular göstermesine ihtiyaçları olduğunu söylerken, Janice Hahn ise doğrudan kendilerine saldırmayan bir ülkeye karşı savaşa yönelik endişeleri olduğunu dile getiriyor.



Milletvekili Debbie Wasserman, yönetimin tezlerinden ikna olmuş dururken, Senatör Saxby Chambliss ise yönetimin, davasını iyi savunması halinde izni alabileceğini kaydediyor. Cumhuriyetçi Milletvekili Peter King, Obama’nın talebine "evet" yanıtını verebileceğini ifade ediyor.



Senator John McCain ve Lindsey Graham, "çok sınırlı" bir askeri eylemi desteklemeyebileceklerini belirtirken, Senator Rand Paul, Suriye’deki iç savaşa müdahil olmamak gerektiği görüşünde… Chris Murphy ise ABD’nin eyleminin Suriye halkına yarar sağlayıp sağlamayacağını sorgulayanlardan.



Kilit yer: Temsilciler Meclisi



Obama’nın Demokrat çoğunluklu Senato’dan destek alması kısmen daha rahat görünürken, asıl Temsilciler Meclisi’nin takınacağı tutum merak konusu.



Burada Obama yönetiminin Meclise sunmaya çalıştığı savunu ise bunun iç politika malzemesinden çok ABD’nin kredibilitesiyle alakalı olduğu. Bazı Cumhuriyetçilerin de bu görüşe şimdiden katıldığı gözleniyor. Örneğin Cumhuriyetçi Milletvekili Mike Rogers, bu konunun Demokrat-Cumhuriyetçi veya Obama-Cumhuriyetçi çatışmasından farklı olduğuna ve dünya genelini ilgilendirdiğine dikkati çekiyor.



Bunun yanında Obama yönetiminin diğer bir vurgusu ise bunun sadece Suriye değil, İran ve Kuzey Kore’ye de mesaj olacağı ve İsrail’in güvenliğine destek sağlayacağı yönünde ki Kongre’nin İran ve İsrail konularındaki hassasiyeti göz önüne alındığında, yönetim için güçlü argüman olacak gibi görünüyor.



Ancak Obama yönetiminin ikna çabalarının sonuç verip vermeyeceği, hafta boyunca sürecek istişarelerin ardından 9 Eylül’de Kongre’nin açılmasıyla belli olacak.





AA