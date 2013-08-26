Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Obama yönetimi Suriye'de karar vermeye çalışıyor

Obama, Suriye konusunu tekrar gözden geçirdi ama karara varmak için BM ve ABD istihbarat birimlerinin kimyasal silah araştırmasının sonuçlarını bekleyecek gibi görünüyor.

Obama yönetimi Suriye'de karar vermeye çalışıyor

Obama, Suriye konusunu tekrar gözden geçirdi ama karara varmak için BM ve ABD istihbarat birimlerinin kimyasal silah araştırmasının sonuçlarını bekleyecek gibi görünüyor.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:29
371 Okunma
Obama yönetimi Suriye'de karar vermeye çalışıyor

WASHINGTON 

Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı "olası yanıtlara" karar vermeye çalışan ABD, Başkan Barack Obama'nın yönetime geldiğinden bu yana benimsediği yöntem olarak bu yanıtların tek yönlü olarak ABD'den değil, uluslararası toplumla gelmesini istiyor. Bu nedenle Obama hafta sonunda önce İngiltere Başbakanı David Cameron, ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile telefonda Suriye'yi ve "uluslararası toplumun olası yanıtlarını" konuştu. Dışişleri Bakanı John Kerry de BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un yanı sıra Fransa, İngiltere, Kanada ve Rusya dışişleri bakanlarıyla görüştü.

ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının olduğunu zaten tespit etmişti ama bunları küçük çaplı kullanımlar olarak görüyordu. En son 21 Ağustos'taki görüntüler, bu kez kimyasal silahların ciddi anlamda kullanıldığını ortaya çıkararak, hesapları değiştirdi. Şimdi Obama yönetimi "kırmızı çizgi" olarak belirlediği ama uzun zaman önce aşılan kimyasal silah kullanımı konusunda yeni bir karar sürecine giriyor.

Obama, net kanıtlar istiyor

Obama, ulusal güvenlik ekibini sürpriz biçimde cumartesi günü toplantıya çağırdı ve Suriye konusundaki senaryoları tekrar gözden geçirdi. Ancak Obama, belirli bir karara varmak için "ne olduğundan emin olmak" istiyor.

Bu nedenle Obama, BM araştırma ekibinin yanı sıra kendi istihbarat birimlerinden de konuyu araştırmasını istedi. Hafta sonu yapılan bu toplantıdan sızan bilgilerde de Obama'nın karar vermeden önce BM araştırma ekibi ve kendi istihbarat birimlerinin incelemesini tamamlamasını bekleyeceği ifade ediliyor. 

Bu noktada Obama yönetimi, eğer kimyasal silahları kullananın Esed rejimi olduğu netlik kazanırsa herhangi bir uluslararası adım için hem diğer ülkeleri toplama hem de saldırının muhalifler tarafından yapılmış olabileceği yönünde söylemleri bulunan Rusya'yı ikna etmeyi amaçlıyor. 

Kanıtları beklese de aslında ABD'nin, böylesine bir saldırıyı Esed rejiminin yapmadığına dair ise "çok az şüphesi" var ve muhaliflerin böyle bir kapasitesi olmadığına inanıyor. ABD, Suriye rejiminin BM araştırma ekibine izin vermesini ise "güvenilir olması için çok geç bir adım" olarak nitelendiriyor.

Akdeniz'de olasılıklara karşı hazırlık

ABD'nin Suriye'ye yönelik senaryolarının bazılarını, ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey açıkladı. Bunlar, "Muhaliflere eğitim, danışmanlık ve yardım sağlama", "uzaktan sınırlı saldırılar düzenleme", "uçuşa yasak bölge oluşturma", "tampon bölgeler oluşturma" ve "kimyasal silahları kontrol altına alma" şeklindeydi. 

"Kimyasal silahların kontrol edilmesi" seçeneği, Suriye'nin dev boyuttaki stokunun parçalarını yok etmek, stokun hareketliliği ve dağıtımına engel olmak ya da kimyasal silah programının öğelerini ele geçirmek ve emniyete almak şeklinde ifade edilmişti. Asgari düzeyde, bu seçeneğin bir uçuşa yasak bölgenin yanı sıra yüzlerce uçak, gemi, denizaltı ve diğer araçları içeren hava ve füze saldırılarını gerektirebileceği belirtilmişti. Bu seçenek olası kara birliklerini de içerebiliyordu. 

ABD'nin askerlerinin karaya ayak basması seçeneğini her zaman dışladığı biliniyor. Ancak Suriye'deki son gelişmeden sonra Akdeniz'deki donanma varlığını artırması, hava veya füze saldırıları ihtimalini gözden geçirdiği izlenimi veriyor. Bu kapsamda, ABD, şu anda Akdeniz'deki görünümünü 4 tane kruz füzesi gemisine çıkardı. Nitekim Savunma Bakanı Chuck Hagel, Malezya ziyareti sırasında bu konuyla ilgili olarak, Obama'nın kendilerinden tüm seçeneklere uygun olarak hazırlanmalarını istediğini belirterek, "Eğer Obama bu seçeneklerden birini uygulamaya karar verirse hangi seçenek olursa olsun biz hazırız" dedi. 

Senaryolarda ABD'nin Ürdün'de halihazırda 1000 civarında askeri, füze bataryaları ve bir düzine F-16 jetlerinin bulunmasına dikkati çekilerek, Suriye'ye yönelik olası adımda, Ürdün'den de yönlendirme yapılabileceği yönünde görüşler var. Ancak operasyon olması halinde, Akdeniz'deki donanmalar yoluyla füze saldırı şeklindeki ihtimal daha yüksek bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:30
Anahtar Kelimeler:
Obama Yönetimi Suriyede Karar Vermeye çalışıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ