Obama ve Putin görüştü

LOS CABOS

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın başlayacak G-20 zirvesi için bulundukları Meksika'da görüştü.

Putin, zirvenin yapılacağı Los Cabos kentinde yaptıkları görüşmede, Obama ile Suriye'deki krizin aşılması yolu konusunda birçok uzlaşma noktası bulduklarını belirtti.

Rusya ve ABD ilişkilerinin gergin olduğu dönemde yapılan önemli görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye konusundaki görüşmelerin devam edeceğini vurguladı.

Obama ve Putin, ortak yayımladıkları bildiride, Suriye'deki şiddetin hemen sona ermesi çağrısında da bulundu.

Bildiride, "Suriye'de akan kanın durması için şiddetin hemen durdurulmasını istiyoruz" ifadesini kullanan liderler, Suriye halkının geleceğini bağımsız ve demokratik olarak seçebilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını belirtti.