WASHINGTON - Obama, haftalar süren tartışmaların ardından ABD Kongresi'nin her iki kanadından da geçen TPA yasa tasarısını imzaladı. Aynı zamanda "Hızlı Yasama Yetkisi" olarak da adlandırılan kanuna göre Kongre, Obama tarafından imzalanan anlaşma şartlarını oylayabilecek, ancak değiştiremeyecek.

Yasalaşan TPA, Beyaz Saray'ın öncelikleri arasında yer alan Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) açısından kritik önem taşıyordu.

Küresel ekonominin yüzde 40'ını temsil edecek TPP’nin yasalaşan "Hızlı Yasama Yetkisi" sayesinde sene sonuna kadar hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Buna karşın, ABD ve Avrupa Birliği arasında imzalanması planlanan TTIP'in 2017'den önce yürürlüğe girmesi mümkün görünmüyor.

Müzakereleri 2008 yılında başlayan TPP, ABD, Japonya, Avustralya, Brunei, Malezya, Yeni Zelanda, Vietnam, Meksika, Singapur, Kanada, Peru ve Şili olmak üzere Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 ülke arasında müzakere ediliyor.