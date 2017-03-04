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Obama telefonlarımı dinletti

ABD Başkanı Trump “Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı?" dedi.

Obama telefonlarımı dinletti

ABD Başkanı Trump “Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı?" dedi.

04 Mart 2017 Cumartesi 18:07
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Obama telefonlarımı dinletti

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, 2016’da yapılan başkanlık seçiminden önce eski Başkan Barack Obama’nın kendisini dinlettiğini iddia etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Berbat! Obama'nın (başkanlık) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunmadı. Başkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı? Bu Nixon/Watergate’dir. Kötü (ya da hasta) adam!”

Trump, Obama’nın Kasım 2016’da yapılan seçimlerden bir ay önce kendisini dinlettiğini öne sürerek, “Bahse girerim ki iyi bir avukat, Başkan Obama’nın ekim ayında benim telefonumu dinlemesi hakkında sağlam bir dava açabilir.” paylaşımında bulundu.

Başkan Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüştüğü yönündeki tartışmalara ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Obama’nın da Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak toplam 22 defa Beyaz Saray’da görüştüğünü ifade eden Trump, bu görüşmelerden 4’nün 2016 yılında gerçekleştiğini belirtti.

Trump, Rus büyükelçiyle yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından Demokrat Partililerin hedefi haline gelen Sessions'ın Rus elçiyle yaptığı ilk görüşmenin de Obama yönetimi tarafından ayarlandığını kaydetti.

Trump, paylaşımında “Jeff Sessions’ın Rus büyükelçiyle ilk görüşmesi '100 Büyükelçiyle Eğitim Programı' adı altında Obama yönetimi tarafından ayarlanmıştı.” ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ObamaTrumpTelefonönce Vatan
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