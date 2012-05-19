Obama, Hollande ile görüştü

Obama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki krizin dünya ekonomisinde son derece önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Barack Obama, ''G-8 ekonomi zirvesindeki temel konu Avrupa'daki borç krizi ve güçlü büyüme gündemi olacaktır'' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da G-8 zirvesiyle ilgili, büyüme konusunda görüş birliği olan Fransa ve ABD'nin, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nde kalması gerektiği konusunda da aynı düşünceyi paylaştıklarını belirtti.

Hollande ayrıca Obama'ya, Fransa'nın Afganistan'daki askerlerini yıl sonunda çekeceğine dair sözünü yineleyerek, ''Afganistan'da her zaman başka şekilde bir desteğin olacağını'' ifade etti.

Tartışmalı bir konu değil

G-8 ve NATO zirveleri için ABD'de bulunan Hollande, düzenlediği basın toplantısında, muharip güçlerin çekilmesinin Fransa'nın kararı olduğunu ve bu kararın uygulanacağını belirtti.

Afganistan'ın Kapisa bölgesinde Afgan güçlerinin Fransız askerlerinin yerini alacağını dile getiren Hollande, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuda teyit aldığını kaydetti.