Obama, Cameron ile görüştü

WASHINGTON



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin, Suriye hakkında devam eden istişarelerin bir parçası olarak bugün telefonda konuştuğu bildirildi.



Obama ve Cameron'un, 21 Ağustos'ta rastgele kimyasal silah kullanımına yönelik uluslararası toplumun olası yanıtlarını ele aldığı belirtilen açıklamada, iki liderin önümüzdeki günlerde yakın istişarede kalma kararı aldığı kaydedildi.





AA