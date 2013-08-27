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Obama Avustralya Başbakanı Rudd ile "Suriye"yi görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ile görüştü. İki liderin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair haberlerden duydukları derin endişeleri dile getirdiği bildirildi.

Obama Avustralya Başbakanı Rudd ile "Suriye"yi görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ile görüştü. İki liderin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanıldığına dair haberlerden duydukları derin endişeleri dile getirdiği bildirildi.

27 Ağustos 2013 Salı 08:04
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Obama Avustralya Başbakanı Rudd ile
WASHINGTON

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Rudd ile Suriye'de devam eden şiddeti ele aldığı belirtildi.

İki liderin 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında Suriye rejimi tarafından sivillere karşı kimyasal silah kullandığına dair haberlerden duydukları derin endişeleri dile getirdiği ifade edilen açıklamada, Obama ve Rudd'un konuyla ilgili uluslararası toplumun olası yanıtını görüştüğü ve yakın iştişareye devam etme kararı aldığı bildirildi.

Rice İsrail heyeti ile görüştü

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden da yaptığı yazılı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın İsrail heyeti ile Iran, Mısır, Suriye ve bir dizi diğer bölgesel güvenlik konularını ele aldığını belirtti.

İsrail heyetine, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli General Yaakov Amidror'un başkanlık ettiğini bildiren Hayden, "Bugünkü toplantı, İsrail'in güvenliğine yönelik sarsılmaz bağlılığımızın parçası olarak ve güçlü ikili ortaklığımıza uygun şekilde, ABD ile İsrail arasında bir dizi üst düzeydeki düzenli istişarelerin son halkasını oluşturdu" ifadesini kullandı. 

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 08:05
Anahtar Kelimeler:
ObamaAvustralya
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