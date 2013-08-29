O gün onlar yürüdüğü için ABD değişti

ABD Başkanı Barack Obama, sivil haklar için Martin Luther King'in 50 yıl önce Washington'a yaptığı yürüyüşü hatırlatarak, “O gün onlar yürüdüğü için Amerika değişti. Onlar yürüdüğü için sivil haklar yasası geçti. Onlar yürüdüğü için Kongre ve evet, sonunda Beyaz Saray değişti” dedi.



Obama, Martin Luther King’in ünlü “Bir hayalim var” konuşmasını yaptığı Washington yürüyüşünün 50. yılında, King’in konuştuğu Lincoln Anıtı’nda Amerikalılara seslendi.



King’in sözlerinin tüm çağlara hitap ettiğini belirten Obama, “Onun sözleri zamanımızla uyuşmayan güce ve keramete sahip” dedi. Obama, King’in tehditlere ve şiddete karşı cesaretle duran bir lider olarak milyonların sessiz umutlarına ses verdiğini ifade ederek, “O gün onlar yürüdüğü için Amerika değişti. Onlar yürüdüğü için sivil haklar yasası geçti. Onlar yürüdüğü için oy verme hakkı imzalandı, onlar yürüdüğü için şehir konseyleri, eyealet yönetimi, Kongre ve evet sonunda Beyaz Saray değişti” diye konuştu.



King sayesinde yaşanan tüm gelişmelerin değerini düşürmenin ve çok az değişim olduğunu söylemenin onun cesaretine, fedakarlığına saygısızlık etmek anlamına geldiğini dile getiren Obama, “Onların başarısı büyük. Ama bu ülkenin işlerini tamamladığını önermek de aynı şekilde bu kahramanlara saygısızlıktır” ifadesini kullandı.



Ekonomik adaletin tamamlanamayan konulardan biri olduğuna dikkati çeken Obama, ülkenin tarihine dayanan ırksal ayrımcılıkların siyahiler ile beyazlar arasındaki ekonomik uçurumların devam etmesine neden olduğunu dile getirdi.



-Eski ABD başkanları da konuştu



Eski ABD başkanlarından Demokrat Bill Clinton da King’in, kaoslara karşı birlikte çalışmaya yönelik sözlerini hatırlatarak, “King, varislerinin siyasi çıkmaz hakkında sızlanmasını duymak için yaşayıp ölmedi. Şimdi şikayet etmeyi bırakmanın ve Amerikalıları geride bırakan inatçı kapılara karşı birlikte omuz atma zamanı” diye konuştu. Clinton, King’in yürüyüşünün ve konuşmasının Amerika’yı değiştirdiğine dikkati çekti.



Eski başkanlardan Demokrat Jimmy Carter da King’in, sadece siyahi Amerikalılara değil, “tüm insanların özgür olmasına” yardım ettiğini dile getirdi.



Carter, ancak ABD’de son dönemdeki gelişmelerin yaşaması halinde King'i hayal kırıklığına uğratacağını belirterek, “Hepimiz biliyoruz ki Dr. King, belirli kesimlerin, özellikle de Afrikalı Amerikalıların oy vermesinin önüne geçen yeni kimlik gereksinimine karşı çıkardı. Yüksek Mahkeme’nin Kongre’den yeni geçen Oy Verme Hakkı Yasası'nın hayati parçasını lağvetmesine karşı çıkardı” dedi.



Törene, hiçbir Cumhuriyetçi eski ABD Başkanının katılmaması ise dikkati çekti.



-Çan özgürlük için çaldı



Törene, her kesimden onbinlerce Amerikalı katıldı. Öğlen saatlerinde Washington yürüyüşünü yapan kalabalık, yağmura rağmen Obama ve diğer eski başkanların konuşmaları için bekledi.



Törende yerel saatle 15.00’de King’in ailesi çan çalarak, siyahi liderin 50 yıl önce söylediği “özgürlüğün çınlamasını sağlayalım” sözüne atıfta bulundu. King’in en küçük oğlu Martin Luther King III, babasının hayalinin hala tam gerçekleşmediğini belirterek, “Yapmamız gereken çok iş var ve hiçbirimiz bu işlerden yorulamaz. Çünkü, başladığımız yerden çok daha fazla uzağa geldik, yol katettik” dedi.



Kızı Bernice King de “Eğer özgürlük Libya, Suriye, Mısır, Florida’da çalacaksa, masadan uzanmalı ve birbirimizi beslemeliyiz ve özgürlüğün çınlamasını sağlamalıyız” ifadesini kullandı.



Törene, yeni vizyona giren ve Afrikalı Amerikalı ailenin hayatını anlatan “The Buttler” filminin oyuncuları Oprah Winfrey ve Forest Whitaker da katıldı. Winfrey, King’in adaletsizliği gördükten sonra kafasını başka yöne çevirmeyi tercih etmediğine dikkati çekerek, “Onun açtığı yolda yürümeye devam ederek biz de bu cesareti gösterebiliriz” ifadesini kullandı.



Törende, 1963 yılında da şarkı böyleyen iki müzisyen yine yerini alırken, George Zimmerman tarafından öldürülen siyahi genç Trayvon Martin’in anne ve babası Sybrina Fulton ve Tracy Martin de hazır bulundu.



