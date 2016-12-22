ACCC Yönetim Kurulu Başkanı Rod Sims, konuyla ilgili olarak, "Bu, Avustralya Tüketici Kanunu uyarınca yanıltıcı davranışlar nedeniyle verilen en yüksek kurumsal ceza." açıklamasını yaptı.
Federal mahkeme ACCC'in Nurofen bel ağrısı, Nurofen migren ağrısı, Nurofen baş ağrısı ve Nurofen adet ağrısı gibi ağrı kesici hapların, aslında birbirinden farklı olmadığını ileri sürerek açtığı davayı 28 Nisan 2016’da karara bağlamış ve üretici firma Reckitt Benckiser'i 1,25 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.
Cezayı yetersiz bulan ACCC'in itirazı üzerine dava yeniden görülmüştü.
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