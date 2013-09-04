Numunelerin bir kısmı Almanya'da incelenecek

BERLIN





Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki kimyasal silah saldırısıyla ilgili BM müfettişleri tarafından alınan numunelerin bir kısmının Almanya’da inceleneceği bildirildi.

Süddetusche Zeitung gazetesinin haberinde, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nün (OPCW), numunelerin incelenmesi için Aşağı Saksonya eyaletinin Munster kentindeki bir enstitüyü görevlendirdiği ifade edildi.

Enstitüde bölgede bulunan beton parçaları ve tekstil dokusunun inceleneceği belirtilirken, BM’in, Alman hükümetinden bu bilginin gizli tutulmasını rica ettiği, bundan dolayı hükümetin bu konuda bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.