Nuland: ''Clinton, kaygısını ifade etti"

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ''Bakan (Hillary) Clinton, (Rusya'dan Suriye'ye gönderilen) bu helikopterlerin yeni olduğunu söylemedi, sadece Rusya'dan Suriye'ye helikopter tedariki konusundaki kaygısını ifade etti. İster yeni, ister onarımdan geçmiş olsunlar, Suriye'deki helikopterlerin sivilleri öldürmek maksadıyla kullanılacakları yönündeki kaygı devam ediyor'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakani Hillary Clinton'ın, Rusya'nın Suriye'ye taarruz helikopteri gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak, Clinton'ın sözünü ettiği helikopterlerin aslında yeni değil, Esed rejiminin daha önceden alıp, Rusya'ya onarıma giden helikopterler olduğunu kabul etti.

Nuland, günlük basın brifinginde, Clinton'ın önceki gün Brookings Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, sözünü ettiği helikopterlerin ''yeni olmadığı'' detayına neden yer vermediğine yönelik eleştirilerle ilgili olarak, bunun çok da önemli bir ayrıntı olmadığını ima ederek, önemli olanın helikopterlerin ne amaçla kullanıldığı olduğunu söyledi.

''Bakan Clinton, bu helikopterlerin yeni olduğunu söylemedi, sadece Rusya'dan Suriye'ye helikopter tedariki konusundaki kaygısını ifade etti. İster yeni, ister onarımdan geçmiş olsunlar, Suriye'deki helikopterlerin sivilleri öldürmek maksadıyla kullanılacakları yönündeki kaygı devam ediyor'' diyen Nuland, şöyle devam etti:

''Bu helikopterler, 6 ay ya da daha uzun süredir savaşta kullanılmıyorlardı. Yeni onarımdan geçtiler. Bu noktada, (Suriye'deki) mevcut filonun ne yaptığına bakıldığı zaman, bu helikopterlerden de ne için kullanılmasının beklendiği sorusu öne çıkıyor. Suriye'de bugün kullanılan Sovyet ve Rus yapımı helikopterlere baktığınızda, havadaki her bir helikopter yeni bir sivil yerleşime saldırıyor. Dolayısıyla ortadaki kaygı, savaşa yeni onarımdan geçmiş 3 helikopter daha ilave ettiğinizde, bu, sivilleri öldürmede kullanılabilen üç helikopter daha devrede anlamına geldiği şeklinde''.

Nuland, Clinton'un önceki günkü açıklamasında, Rusya'ya aylardır Suriye ile askeri ilişkilerini tüm yönleriyle askıya almaları çağrısında bulunduğunu net olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

-ABD-Rusya ilişkilerinde helikopter krizinin gelişimi-

Son 3,5 yılda ilişkilerinde ilerleme olan ABD ile Rusya arasında, Suriye konusunda, ''görüş farklılıkları'' nedeniyle bir süredir esen ''soğuk rüzgar'', Rusya'nın Suriye'ye, helikopter gönderip göndermediği konusuyla iyice arttı.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, iki gün önce Washington'daki Brookings düşünce kuruluşundaki konuşmasında, Rusya'nın Suriye'ye savaş helikopterleri gönderdiğine ilişkin haberlerin endişe verdiğini söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise sert tepkiyle iddiayı reddederek, ''Biz şu anda çok daha önceden imzalanan ve ödemesi yapılan sözleşmeleri tamamlıyoruz. Bu sözleşmelerin tamamı hava savunma sistemleriyle ilgili'' ifadesini kullanmıştı.

Bunun yanında Rusya da ABD'yi Suriye'deki muhaliflere silah desteği vermekle suçlamış ve ABD'nin Bahreyn'e yeni silah satışını eleştirmişti. Rusya'ya, Washington'dan cevap ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan gelmişti.

Clinton, ''Rusya, kendileri doğruladıkları için biliyoruz ki bu teslimatı yapmaya devam ediyorlar'' derken, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ''Rusya, Suriye'ye silah sağlıyor. Bu silahlar, Esed rejimi tarafından kendi halkına karşı şiddet uygulamada kullanılabilir ve kullanılıyor'' ifadesini kullanmıştı.

Ancak, bu helikopterlerin yeni mi yoksa daha önce satılan helikopterlere ilave hizmet veya teslimat süreci mi olduğu konusundaki sorular hala masada duruyordu. Çünkü, Rusya, bu helikopterlerin önceden yapılan sözleşmeleri içerdiğini belirtirken, Clinton ''yeni'' ifadesini kullanmamış ve dünkü açıklamasında sadece ''teslimat'' kelimesine yer vermişti.

ABD yönetimi bu helikopterlerin, alımı önceden yapılmış olan ama tamir edilip gönderilen helikopterler olduğunu kabul etti.

Yine de ABD yönetimine göre, Rusya'nın Suriye ile bu askeri bağları endişe verici. Çünkü, ABD yönetimine göre bu helikopterlerin tamir edilerek teslimatı demek, rejimin bunları sivil halk üzerinde kullanabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Clinton, önceki günkü açıklamasında, Rusya'dan Suriye ile ''askeri bağlarını tamamen koparması''nın yanı sıra, ''tüm ilave destek ve teslimatları da durdurmasını'' beklediklerini belirtmişti.