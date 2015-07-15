'Nükleer anlaşma güç dengelerini değiştirebilir'

WASHINGTON – ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin'i kapsayan P5+1 ülkeleri ile İran arasında yaklaşık 2 yıldır süren nükleer müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanması, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

İsrail ve Suudi Arabistan hariç birçok ülke, tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, bu önemli gelişmenin, İran ekonomisi ile bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu haline geldi.

Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı ve Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi Jean Seznec, İran'ın küresel arenaya yeniden girmesini sağlayacak anlaşmanın, bölge ülkeleri arasındaki hassas ilişkileri yeniden şekillendirebileceğine işaret etti.

İran'ın batıyla ilişkilerinin yanı sıra Arap ülkeleri ve Rusya'yla olan münasebetlerinde de yeni bir döneme girileceğini belirten Seznec, "Arap ülkeleri, İran dünyaya yeniden açılırken, geride kalmak istemeyecekler ve İran'ı bir şeytan olarak görmeyi bırakıp, onunla müzakere etmek zorunda kalacaklar" dedi.

Suudi Arabistan ve İran'ın ekonomik ilişkilerinin de güçlenebileceği öngörüsünde bulunan Seznec, şunları kaydetti:

"İran'ın ekonomisini düzeltmek için doğalgaz ve petrolünü satması lazım, ancak bunun için sermayeye ihtiyacı var. Ayrıca, kimyasal ürünlerin üretimini de geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları gerekiyor. Suudiler, İran'a bu konularda yardımcı olabilir. Yani, iş birliğiyle elde edilebilecek çok başarı var ve bunların hızla gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Anlaşma, bölgenin atmosferini hızla değiştirerek, düşen petrol fiyatlarına rağmen kalkınmasını sağlayabilir."

Anlaşmanın kısa dönemli ekonomik etkilerinin ticari yaptırımların hafifletilmesiyle görülmeye başlanacağını ifade eden Seznec, "Anlaşma, İran ekonomisine kısa vadede milyonlarca doların girmesini sağlayacak" dedi.

"Türkiye için iyi haber"

Yabancı şirketlerin ülkedeki enerji sektörüne yatırımlarının da birkaç yıl sonra başlayacağını belirten Seznec, İran'ın önceliği petrol sahaları yerine doğalgaz tesislerine verebileceğini öngördüğünü ifade etti.

Jean Seznec, bu seçimin Türkiye'nin avantajına olacağını kaydederken, sözlerini "Türkiye, İran'dan daha fazla doğalgaz alabilecek ve Rusya'ya olan bağımlılığını azaltacak. Bu, Türkiye için iyi haber" diyerek tamamladı.