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Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "Hükümetin sözünü dinleyip evlerini terk etmeyen yüz binlerce aile, benzeri görülmemiş acı ve kötü bir durumla karşı karşıya kaldı" dedi.

Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, "Hükümetin sözünü dinleyip evlerini terk etmeyen yüz binlerce aile, benzeri görülmemiş acı ve kötü bir durumla karşı karşıya kaldı" dedi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:37
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Nuceyfi'den Musul'daki insani kriz açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Reform İçin Birleşenler Koalisyonu lideri Usame en-Nuceyfi, Reform İçin Birleşenler Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, hükümetin Musul'da yaşayan sivillere, ordunun bölgeyi terör örgütü DEAŞ'tan geri alana kadar evlerinde kalmaları ve göç etmemeleri tavsiyesinin, kentteki insani durumu daha da kötüye sürüklediğini belirtti.

Musulluların birçok sıkıntısı olduğuna işaret eden Nuceyfi, şu ifadeleri kullandı:

"Kentteki kötü durum, açlık, ilaç ve gıda maddesi yoksunluğu, Musul'u yaşanması mümkün olmayan, eski bir kente çevirdi. Hükümetin sözünü dinleyip evlerini terk etmeyen yüz binlerce aile, benzeri görülmemiş acı ve kötü bir durumla karşı karşıya kaldı. İnsanların gıda ve tedavi ihtiyaçlarından mahrum olması büyük endişe ve korkuya neden oluyor."

Nuceyfi, DEAŞ'a karşı operasyonların devam etmesiyle birlikte, kentte yaşayanlara havadan gıda ve ilaç yardımı yapılması gerektiğini vurguladı.

Irak Planlama Bakanlığının yayımladığı son raporunda ülke genelinde fakirliğin yüzde 30'a ulaştığı, Ninova çevresinde ise 3.8 milyondan fazla kişinin göç etmesi nedeniyle bu rakamın yüzde 41’in üstüne çıktığı kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakUsame En-NuceyfiDeaşIrak Planlama Bakanlığı
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