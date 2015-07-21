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'NSA Almanya Dışişleri Bakanı'nı da dinledi' iddiası

Almanya Başbakanı Merkel'in ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in de dinlendiği iddia edildi

'NSA Almanya Dışişleri Bakanı'nı da dinledi' iddiası

Almanya Başbakanı Merkel'in ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in de dinlendiği iddia edildi

21 Temmuz 2015 Salı 10:22
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'NSA Almanya Dışişleri Bakanı'nı da dinledi' iddiası

BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından dinlenildiği iddia edildi.

Yeni ortaya çıkan Wikileaks belgelerine göre Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in ardından Dışişleri Bakanı Steinmeier ve Dışişleri Müsteşarı olmak üzere toplam 20 üst düzey kişinin daha dinlendiği iddia edildi.

 Almanya'nın Süddeutsche Zeitung'un gazetesinde yayımlanan belgelere göre 2005 yılındaki hükümette de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Steinmeier'in, ABD'ye yaptığı ilk ziyaretinde yaptığı temasları ardından yaptığı telefon görüşmeleri dinlenerek rapor tutulmuş.

Dinlenildiği iddia edilen görüşme için hazırlanan protokole göre Steinmeier Almanya'da görüştüğü bir kişiye ABD'deki temasların kendisi için olumlu geçtiğini belirttiği ifade edildi. Görüşme protokolünde ayrıca o dönemde CIA'e ait uçakların Almanya üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği iddiaları üzerine Steinmeier'in Almanya'da baskı altında olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda net bir cevap vermemesi nedeniyle rahatladığını söylediğini belirtildi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange geçen hafta haftalık Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dinlediğini gösteren bilgi ve belgeleri Alman makamlarının talep etmesi durumunda paylaşabileceğini söylemiş  ve "Elimizde Alman siyasetçilerin, özellikle de başbakan ve dışişleri bakanının dinlendiği gösteren belgeler var. Bunlar arasında, bir süre önce yayımladığımız, Merkel'in yakın çevresindeki 56 üst düzey kişinin telefonlarının bulunduğu liste de bulunuyor. Kaynaklarımızı açıklayamayız, ama bu belgelerin gerçek olduğunu gösteren nedenleri onlara anlatabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:47
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