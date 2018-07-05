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Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Norveçli dalgıçlar, ülkenin güneyindeki Mjosa Gölü tabanında 500 yıllık kılıç buldu.

Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Norveçli dalgıçlar, ülkenin güneyindeki Mjosa Gölü tabanında 500 yıllık kılıç buldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:08
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Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

OSLO

Norveç'te dalgıçlar, ülkenin en büyük gölü Mjosa'daki dalışları esnasında 500 yıllık kılıç buldu.

Yerel Oppland Arbeiderblad gazetesinin haberine göre, Norveçli dalgıçlar Miro Baricic ile Knut-Erik Gylder, batık aramak için dalış yaptıkları gölün derinliklerinden 16. yüzyıldan kalma kılıç çıkardı.

Dalışlarda genelde çöplerle karşılaştıklarını anlatan Gylder, dalgıç arkadaşı Baricic'in tabandan tarihi bir savaş kılıcı bulduğunu ve onu çıkardıklarını belirtti.

Dalgıçlar, kılıcı sergilenmek üzere Mjosa Müzesi'ne teslim etti. Müze Müdürü Julsrud Berg, kılıcın 500 yıl öncesine ait olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Berg, "Muhtemelen bu bir savaş kılıcı. Çünkü bunun gibi iki elle kavranan kılıçlar, 16. yüzyılda Avrupa'daki savaşlarda yaygın olarak kullanıldı." dedi. Berg, kılıcın törenlerde veya sembolik amaçlarla da kullanılmış olabileceğini söyledi.

Keskinliğini hala koruduğu belirtilen tarihi eserin, ileride Oslo Kültür Tarihi Müzesi'ne, ardından da Norveç Denizcilik Müzesi'ne taşınacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Norveçli Dalgıçlar500 Yıllık Kılıç
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