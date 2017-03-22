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Norveç FETÖ şüphelisi 5 askerin ilticasını kabul etti

NATO üslerinde görev yapan, FETÖ şüphelisi 4 Türk subay ve bir askeri ataşenin Norveç'e yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Norveç FETÖ şüphelisi 5 askerin ilticasını kabul etti

NATO üslerinde görev yapan, FETÖ şüphelisi 4 Türk subay ve bir askeri ataşenin Norveç'e yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

22 Mart 2017 Çarşamba 14:43
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Norveç FETÖ şüphelisi 5 askerin ilticasını kabul etti

STOCKHOLM

NATO üslerinde görev yapan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 Türk subay ve bir askeri ataşenin Norveç'e yaptığı iltica başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nın haberine göre, NATO üslerinde görev yapan, FETÖ şüphelisi 4 subay ve bir askeri ataşenin, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptığı iltica başvurusu kabul edildi.

İltica başvurusunda bulunan kişilerin avukatlığını üstlenen Kjell M. Brygfjeld, Norveç Göçmenler Ofisinin iltica taleplerini kabul ettiğini doğrulayarak, bu kişilere oturma ve çalışma izni verildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NorveçFETÖAskeri
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