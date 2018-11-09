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Norveç açıklarında şiddetli deprem

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Norveç açıklarında şiddetli deprem

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09 Kasım 2018 Cuma 14:34
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Norveç açıklarında şiddetli deprem

KOPENHAG

Norveç açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Norveç Deprem Merkezi NORSAR, depremin, volkanik Jan Mayen Adası ve Grönland arasında denizde meydana geldiğini ve büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybının olmadığı belirtildi.

Norveç haber ajansı NTB de volkanik Jan Mayen Adası'nda askerler ve hava tahmini uzmanlarından oluşan 18 kişilik bir ekibin yaşadığını duyurdu.

NORSAR, depremden sonra artçı sarsıntıların meydana gelmesinin beklendiğini bildirirken, tsunami uyarısı vermedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Norveç AçıklarıDeprem
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