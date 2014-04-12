Nikaragua sallanıyor

MANAGUA



Nikaragua, dün sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,6 büyüklüğündeki yeni bir depremle sarsıldı.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, TSİ 23.29’da yerin 138,6 kilometre altında meydana gelen yeni depremin merkez üssünün Nikaragua’nın Granada kentinin 24 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.



Halkın panik içinde sokaklara fırlamasına neden olan depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.



Hükümet yetkilileri, 6,1 büyüklüğündeki sarsıntıda 1 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.



Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, depremden sonra meydana gelen çok sayıda artçı şokun halk için hayati tehlike oluşturması nedeniyle ülkede kırmızı alarm durumuna geçildiğini belirtmişti.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerin 10 kilometre altında meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Nikaragua'nın Larreynaga kentinin 18 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurmuştu.





AA